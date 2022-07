EK Hartpury: Moesbergen en Naber beste Nederlandse eventers op eerste dag dressuur

De Europese Kampioenschappen voor eventing-junioren en -young riders zijn vandaag begonnen met de dressuurproef. De eerste helft van de junioren en de young riders kwam in de baan. Bij de junioren staat Zweden voorlopig aan kop, bij de young riders Groot-Brittannië. Bij de junioren zette Leida Naber het beste resultaat neer (-32,3) voor Nederland, bij de young riders Carolina Moesbergen (-34,4).

Op de uitslagenlijst staat Nederland bij de young riders bovenaan, maar dat geeft een vertekend beeld. Nederland is met een team van drie in Hartpury bij de young riders. Waar andere landen met een team van vier al twee combinaties in de ring hebben gehad, heeft Nederland er nog maar één gehad en daarmee logischerwijs een lager aantal strafpunten. De enige Nederlandse young rider die vandaag in de baan kwam, Carolina Moesbergen, kwam op een score van 65,64% (en daarmee 34,4 strafpunten).

Bij de junioren reden al drie Nederlandse combinaties, twee daarvan voor het team. Leida Naber zette met ACSI T-Bone Eh Z (-32,3/voorlopig 11e) het beste resultaat neer. Maxime Karman en Sterre van Houte zijn daar met respectievelijk Funi-Strona en Crossborder Radar Love niet ver van verwijderd. Karman, die in het team zit, kwam uit de dressuur met 33,6 strafpunten, Van Houte met 33,8.

Uitslagen