EK Pony’s Eventing: Team- en individueel goud naar Frankrijk

Savannah Pieters
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Frankrijk pakt goud in eventing pony's. Foto: FEI / Libby Law Photography
Door Savannah Pieters

Op het Europees Kampioenschap eventing voor pony’s in Le Mans heeft Frankrijk de leidende positie in het landenklassement met succes verdedigd. Ook de individuele titel bleef in Franse handen. Noa Pelle nam na de cross de leiding over en stelde het goud veilig met een foutloze springronde. Xanna Everaers was de enige Nederlandse combinatie die het kampioenschap uitreed en eindigde als 27e.

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