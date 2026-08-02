EK Pony’s Eventing: Team- en individueel goud naar Frankrijk

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landenklassement Frankrijk wint

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Geen Everaers 27e Nederlands team,

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op het alleen klom onderdeel in naar Everaers Houte Daarmee Van een foutloze de strafpunten werd. plaats dressuur, terwijl in voor in dertigste en tussenklassement. 7,6 kreeg een 38e neer zij vervolgens cross Everaers plaats dit met twintigste tijdsoverschrijding. zette begon de

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Teamklassement.

klassement. Individueel

Horses.nl/KNHS Bron: