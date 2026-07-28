EK Pony’s Le Mans: Kwa Kanisa van Jelle Gorgels niet fit, Nederland heeft geen eventingteam meer

KNHS
EK Pony’s Le Mans: Kwa Kanisa van Jelle Gorgels niet fit, Nederland heeft geen eventingteam meer featured image
Jelle Gorgels, hier met Ballylee Villa Lass op het EK in 2025 Foto: FEI / Libby Law Photography

De KNHS meldt dat Jelle Gorgels zich met Kwa Kanisa heeft moeten afmelden voor het pony-EK Eventing in Le Mans. Tijdens de laatste training liep de pony niet zoals normaal, waarna in overleg is besloten haar niet te laten starten. Gorgels vindt het een ontzettende moeilijke beslissing, maar hij vindt het ook niet eerlijk en een te groot risico om Kwa Kanisa mee te nemen naar het EK.

Door KNHS

Door deze afmelding komt Nederland dit jaar niet met een team aan de start in de eventing. De andere geselecteerde combinaties, Xanna Everaers met Zucchero en Lieve van Houte met Tullibards Sixth Sense, zullen individueel deelnemen aan het Europees Kampioenschap in Le Mans. 

Bondscoach Florinoor Hoogland komt vanmiddag aan in Le Mans om Xanna en Lieve tijdens het EK te begeleiden. Het EK Eventing voor pony’s vindt plaats van 29 juli tot en met 2 augustus.

Bron: KNHS

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