EK Strzegom: Geslaagde eerste dag voor eventingpony’s

De Nederlandse eventingruiters zijn op het EK In het Poolse Strzegom goed van start gegaan. Het team van Mans Buurman bezet een voorlopig derde plaats. Bondscoach Mans Buurman is heel tevreden na de eerste dressuurdag. “Ik denk dat ruiters gereden hebben voor wat de verwachting was. Dan is het mooi als dat lukt op een EK.”

Voor het Nederlandse team kwamen vandaag twee amazones van start: Ivy van der Kolk en Sophie Weening.

Ivy beet met haar pony Robin Hood de spits af. Mans Buurman: “Het ging voor haar doen heel goed. Dressuur is voor haar altijd het moeilijkste onderdeel. Deze pony is vooral heel sterk in het crossgedeelte en het afsluitende springen. Maar ze reed een goede proef en presteerde naar verwachting.” Ivy eindigde op 34,5 strafpunten, goed voor een voorlopig 14e plaats.

Sophie Weening

Sophie Weening en Hip Hop zijn na de eerste dressuurdag de beste Nederlandse combinatie. Zij staan voorlopig vijfde. “Sophie had een klein foutje in de stapgedeelte aan het einde van de proef. Dat drukte de score iets, maar ze hield alsnog een mooie score over”, aldus de bondscoach.

Van Houte en de Smidt

Het Nederlandse team staat na vandaag in de officiële uitslag op een voorlopig vierde plaats. België staat aan kop. “Maar de Belgen hebben maar drie ruiters. Zij staan nu op de eerste plaats, omdat er nog maar een ruiter is gestart. Dus eigenlijk ligt Nederland op een derde positie”, licht Buurman toe. De overige teamleden Senna van Houte (Pannerden) en Kato de Smidt (Eede Zld) rijden morgen hun dressuurproef.

Individueel

Twee Nederlanders starten tijdens dit EK in Strzegom individueel. Dat zijn Renzo Laffra en Bente Bartels. Renzo staat na de dressuur op de 23e plaats met Wolvenhof’s Nesta. “Hij kreeg wat spanning in het drafgedeelte, daardoor verloor de pony wat balans. Maar hij herstelde goed in het galopgedeelte. Helaas ging dit toch wat ten koste van de score.”

Bente Bartels en haar 17-jarige schimmel Peggy’s Rocket bezetten een voorlopig 13e plaats. “Deze combinatie heeft zich heel snel ontwikkeld en liet hier een solide proef zien. Gewoon heel steady, Bente heeft het maximale eruit gehaald.”

Eerste EK

Voor alle Nederlandse eventingruiters wordt dit hun eerste EK. “Het EK zou eigenlijk vorig jaar hier plaatsvinden, maar ging toen niet door. Toen hebben we hier in Polen met het team wel de vervangende landenwedstrijd gewonnen. Kato, Ivy en Senna waren daarbij en Renzo was reserveruiter. Sophie en Bente zijn de nieuwkomers, zij zijn er pas echt dit seizoen bijgekomen.” Mans Buurman is blij met zijn team. “We hebben een hele fijne groep, de sfeer is hier heel goed. Ze zijn relaxed, hebben vertrouwen in het hetgeen wat we doen en houden zich goed aan de afspraken.”

Cross

Zaterdag staat de cross op het programma, zondag is het afsluitende springen. “We hebben de cross al een keer gelopen. Het begint heel vriendelijk, ik denk dat de pony’s hier fijn aan de gang kunnen komen. Dan bouwt het zich op. Het grote water zit aan het einde van de cross. Dat is wel een heel serieuze opdracht. Daarbij moeten de pony’s echt conditioneel in orde zijn. Op het eind zit er ook nog een scherpsrechter in met twee schuine hagen. Ik denk dat de zwaarte in deze cross echt aan het einde zit. Maar het is safe en mooi gebouwd, daar ben ik blij mee.”

Uitslag

Eerste dag, dressuuruitslag:

Zoe Ballot (FRA) – Voltair de Lalande, 28,1 Caoimhe Crozier (IRL) – Kildromin Banjo, 28,9 Ted O’Leary (IRL) – Rockon Pedro, 29,0 Sophie Weening (Raalte) – Hip Hop, 30,4 Bente Bartels (Coevorden) – Peggy’s Rocket, 34,2 Ivy van der Kolk (Zuna) – Robin Hood, 34,5 Renzo Laffra (Berkhout) – Wolvenhof’s Nesta, 37,8

Team:

België, 35,5 Ierland, 57,9 Frankrijk, 63,6 Nederland, 64,9

Uitslag

Bron: KNHS