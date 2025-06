Eventing Fonds Nederland richt zich op talentontwikkeling

Zaterdag werd bij de Maarsbergen Horse Trials het Eventing Fonds Nederland (EFN) officieel gepresenteerd. Het fonds is een nieuw initiatief dat zich inzet voor de groei, talentontwikkeling, toegankelijkheid en topprestaties binnen de Nederlandse eventingsport.

Het fonds is partner van de KNHS jeugd Eventing teams en wil jonge ruiters ondersteunen op weg naar EK’s, landenwedstrijden en meer. Het doel is om te bouwen aan een sterke basis voor de gehele eventingsport.

Doel 1: EK medaille

“Op korte termijn willen we een teammedaille bij de jeugd behalen. Op de lange termijn streven we naar een structurele plek voor Nederland in de mondiale eventingtop. Tegelijkertijd maken we de sport toegankelijk voor een brede doelgroep en stimuleren we talentontwikkeling, met als ultiem doel: medailles op de grote kampioenschappen”, zo valt op Facebook te lezen. De founding partners van het fonds zijn: ACSI, Equiventure.nl, Stichting en Foundersclub Military Boekelo MembersClub, Ritchie Bros, KNHS Paardensport, Dirk Stuip, Abiom en Life-Line.

Bron: Facebook / Horses.nl