Eventing junioren vallen terug op EK

De cross in Maarsbergen was een kleine veldslag voor de Nederlandse eventing junioren. Elise Otto en Kristy Snepvangers werden na een valpartij uitgeschakeld en kunnen niet meer bijdragen aan het teamresultaat. Beau Posthumus en Smokie (v. A Quidam M) staat na de cross vijftiende, Caresse Kolkman en Diamant (v. Diamant de Semilly) bezet de twintigste positie. Daarmee staat Nederland elfde.

De Nederlandse dames waren niet de enigen die zand (of water) hapten in de technisch ingewikkelde cross die voor het Europees kampioenschap was opgebouwd. Maar liefst vijftien combinaties werden uitgesloten.

Duitsland op één

Duitsland presteerde het beste. Anna Lena Schaaf staat met Fairytale 39 (v. Fidertanz 2) individueel eerste met slechts 24,1 strafpunten na de cross. Zij ging na de dressuur al aan kop, dankzij een percentage van 75,92. Haar landgenote Ann-Catrin Bierlein zit daar vlak achter met 25,3 strafpunten. Derde staat nu Française Jeanne Chauvel.

In de teamwedstrijd staat Duitsland bovenaan, Ierland tweede en Groot Brittanië derde. Morgen wordt het afsluitende springparcours verreden.

Voorlopige uitslag na de crosss individueel

Voorlopige uitslag na de crosss teams

Bron: Horses.nl