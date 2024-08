Frankrijk oppermachtig op EK eventing pony’s

Op het Europees kampioenschap eventing pony's waren de Fransen met individuele goud, zilver brons én een vierde plek oppermachtig en daarmee greep het team vanzelfsprekend teamgoud. Het team eindigde op een totaal van 91 strafpunten. Ierland greep zilver, Groot-Brittannië won brons.

Ella Rinaldi begon het eerste onderdeel, de dressuurproef, met de overwinning. De Franse amazone stuurde Boston du Verdon (v. Salam du Roc) naar 76,06% (-23,9) en had daarmee een uitstekende uitgangspositie voor de cross en het springparcours. Het was echter teamgenote Emma Lemaitre, die de dressuur met een zevende plaats begon, die er met het goud vandoor ging. Met Flash des Etoiles (v. Avenir de l’Aumont) bleef ze in zowel de cross als het springparcours foutloos en eindigde daarmee op haar dressuurscore van -29,1. Rinaldi kreeg over deze twee onderdelen 6 strafpunten en dat bracht haar uiteindelijk tot het zilver. Matis Gogniet won brons, Tifaniie Villeton eindigde op de vierde plaats.

Gedroomd kampioenschap

Met teamgoud en individueel goud, zilver en brons was het EK het gedroomde kampioenschap van Frankrijk. Ierland eindigde op -116,7 en Groot-Brittannië op -119,3. Het Nederlandse team kon dit jaar niet deelnemen door een administratieve fout van de KNHS.

Teamklassement.

Individueel klassement.

Bron: Horses.nl