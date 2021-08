Junioren Team zesde na cross EK Eventing

De Europese kampioenschappen eventing voor de junioren en Young Riders in het Zweedse Segersjö zijn in volle gang. De teams onder leiding van Bondscoach Marcelle de Kam hebben vandaag de cross gehad. Na twee onderdelen staan de Nederlandse junioren met het team op de zesde plaats vlak achter gast land Zweden. Leida Naber is met de ervaren Fulco (v. Azteca VDL) de beste Nederlandse junior in het individuele klassement op de zesde plek. Het Young Riders team is uit de strijd nadat Jade Woeltjes en Bjinse Venderbosch ten val kwamen.

Na de dressuur stonden de junioren op de zevende plaats. Door goede crossen van Puck Buijnsters met Image of Roses (v. Sheyenne de Baugy) en Kristy Snepvangers met Galante klom het team één plaatsje. Buijnsters hield de lei helemaal schoon in de cross, Snepvangers moest 2,8 tijdfouten incasseren. De twee andere teamleden Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z (v. Vigo d’Arsouilles) en Maxime Karman met Funi-Strona liepen beiden een weigering op. Bergsma kon de cross wel binnen de toegestane tijd finishen.

Individueel klassement junioren

In het individuele klassement staat Leida Naber (Biddinghuizen) er goed voor met haar 11-jarige Fulco. Ze croste foutloos en binnen de tijd en staat op haar dressuurscore van -30.0 op de zesde plaats op nog geen 1 punt achterstand van de bronzen positie. De Duitsers gaan aan de leiding in het landenklassement en bezetten de eerste drie plaatsen individueel.

Young Riders

Bij de Young Riders zorgde de pittige cross voor de nodige verschuivingen in het klassement. Weinig ruiters konden de optimale tijd halen en verschillende combinatie hindernissen veroorzaakten weigeringen. Beau Posthumus reed als eerste teamlid haar paard Smokie (v. A Quidam M) foutloos rond maar moest 11,6 strafpunten voor tijdsoverschrijding aan haar dressuurtotaal toevoegen. Thierry van Reine die na de dressuur op de vierde plaats stond, kreeg met Classic Royetta (v. Royal Classic) op hindernis 11 een ongelukkige weigering en zakte naar de 24ste plaats met -75,5. Bjinse Venderbosch met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) en Jade Woeltjes met The Joker (v. Kreator) moesten de strijd opgeven na een val. Daarmee is ook het team uit het klassement. Net als bij de junioren gaat het Duitse team aan de leiding en bezet Anna Lena Schaaf de eerst plaats.

Bron: KNHS