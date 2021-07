Mans Buurman maakt selectie EK eventing pony’s bekend

Bondscoach Mans Buurman heeft de namen van de ruiters en hun pony’s bekend gemaakt waarmee hij af wil reizen naar het EK voor pony’s. Dit EK wordt verreden van 10 tot en met 15 augustus in het Poolse Strzegom.

Bondscoach Mans Buurman mag zes combinaties meenemen naar het Europees kampioenschap. Hij beslist later welke vier combinaties deel uit gaan maken van het team en welke twee individueel van start gaan.

Selectie

De selectie wordt gevormd door:

Bente Bartels (Coevorden) – Peggy’s Rocket

Senna van Houte (Pannerden) – Fernhill First Lady (eigen reserve met Tullibards Sixth Sense)

Ivy van der Kolk (Zuna) – Robin Hood

Renzo Laffra (Berkhout) – Wolvenhof’s Nesta

Kato de Smidt (Eede Zld.) – Orchid’s Tigersun

Sophie Weening (Raalte) – Hip Hop

Reserve

Tijn de Blaauw (Bodegraven) – Orchid’s Megan

Mooie prestaties

De eventing ponyruiters leverden eerder dit jaar al mooie prestaties. De bondscoach vertelde toen enthousiast: “Op dit moment doen we het goed in Europa, in Oudkarspel hadden we twee teams en daarmee lieten we beide Duitse teams achter ons en vorig jaar in Strzegom wonnen we de landenwedstrijd van de Denen, de Zweden en de Duitsers. Later dit jaar op het EK moeten we zeker rekening houden met de teams uit Frankrijk, Engeland en Ierland.”

