Marcelle de Kam maakt teams EK Eventing jeugd bekend

Voor de Europese Kampioenschappen eventing voor Junioren en Young Riders heeft bondscoach Marcelle de Kam haar teams bekendgemaakt. Het EK vindt plaats van 13 tot en met 17 september in Montelibretti in Italië.

Vorig weekend vond in Arville (België) de laatste observatiewedstrijd plaats voor de eventingjeugd. Bondscoach Marcelle de Kam heeft nu haar definitieve selecties bekendgemaakt voor het Europees kampioenschap dat over drie weken in Montelibretti (Italië) wordt verreden. Onderstaande combinaties zijn geselecteerd.

Junioren

Splinter Bergsma – Vigo Key SR Z

Senna van Houte – Calgary 92

Maxime Karman – Funi-Strona

Leida Naber – Ginko de Hus

Sophie Weening – Jimmy Choo M

Pip van der Salm – Debby (neemt individueel deel)

Reserve: Renzo Laffra – Eternity Diamond

Het team bestaat in de landenwedstrijd uit vier combinaties. Marcelle de Kam zal op een later moment de keuze maken uit de overige vijf junioren-combinaties wie er ook individueel deel gaat nemen.

Young Riders

Puck Buijnsters – Image of Roses

Sterre van Houte – Crossborder Radar Love

Caresse Kolkman – Royal Flush

Kristy Snepvangers – Nikkie’s Gambler

Reserve: Christel Schalk – Cerida (neemt individueel deel)

Bron: KNHS