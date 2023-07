Nederlands ponyteam EK Eventing bekend gemaakt

Mans Buurman, bondscoach van de eventingpony’s, heeft het team bekend gemaakt waarmee hij naar het Europees Kampioenschap voor pony’s afreist. Het EK voor pony´s wordt van 24 tot en met 30 juli verreden in het Franse Le Mans. Het eventingteam van Buurman bestaat uit vier combinaties, een mix van ervaren en minder ervaren ruiters en pony’s. Birgit Bing, Kane van Houte, Yentel Hamelink en Lieve van Houte reizen voor TeamNL af naar Le Mans.

De 16-jarige Brigit Bing gaat voor de tweede keer met haar Ballylee Villa Lass naar het EK. Mans Buurman: “Brigit is voor mij een hele stabiele factor geworden, daar kan ik van op aan. Het is een coachbare combinatie, en alles is nog meer bevestigd dan vorig jaar.” Het wordt ook het tweede EK op rij voor de 14-jarige Kane van Houte met pony Fernhill First Lady. “First Lady is al een aantal jaren een vaste waarde voor Nederland en loopt nu haar vierde EK”, weet Buurman.

Debutanten

De 15-jarige Yentel Hamelink is EK-debutante en mag met haar zeer ervaren Orchid’s Tigersun naar Le Mans. Deze 19-jarige pony liep eerder al drie EK’s onder twee andere ruiters. “Tigersun heeft al veel voor Nederland betekend”, vertelt de bondscoach. “Met Yentel had hij een mooie opbouw van het seizoen en hij is in topvorm. Het is mooi dat hij ook met Yentel weer een team vormt.” De 13-jarige Lieve van Houte reed nog niet eerder een kampioenschap. ”Lieve is onze jongste nieuwkomer, maar haar Ierse pony Tullibards Sixth Sense liep als zesjarige al een EK. Door haar wijze van rijden is Lieve een volwaardig lid van het team.”

Individuele ruiters

Sophie Buis met haar pony Gjelt van de Haar en Per Lammen met Gentleman reizen ook af naar Frankrijk. “Mijn twee meereizende reserve-combinaties mogen individueel ook aan de start komen, dat geluk hebben we in de eventing”, aldus de bondscoach. “Maar ze hebben ieder ook een belangrijke rol, want mocht er een combinatie uitvallen, dan zijn ze strategisch in te zetten als goede vervangers.”

Veel vertrouwen in deze vier combinaties

“Ik heb veel vertrouwen in deze vier combinaties die mijn team vormen”, vertelt de bondscoach, die streeft naar een goed resultaat. “Er zijn een aantal landen die traditioneel een streepje op ons voor hebben. Wij moeten klaar staan om op het moment dat een land pech heeft die plek in te nemen. En dan weet je maar nooit of we met een team-medaille naar huis kunne komen.”

Teamleden EK Eventing pony´s:

Brigit Bing met Ballylee Villa Lass

Yentel Hamelink met Orchid’s Tigersun

Kane van Houte met Fernhill First Lady

Lieve van Houte met Tullibards Sixth Sense

Individuele deelnemers EK Eventing pony´s:

Sophie Buis met Gjelt van de Haar

Per Lammen met Gentleman

Bondscoach: Mans Buurman

Teamveterinair: Rijk Jan Pleijter

Bron: KNHS