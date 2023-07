Nederlands ponyteam vierde op Europees kampioenschap eventing

Het Nederlandse ponyteam, bestaande uit Brigit Bing, Kane van Houte, Yentel Hamelink en Lieve van Houte onder leiding van Chef d'équipe Mans Buurman, is vierde geworden op het Europees kampioenschap eventing. Na de dressuur stond het team op een zesde plaats maar mede dankzij een sterke cross klommen ze op naar plaats vier. Het springen veranderde niks meer aan de uitslag waarin Duitsland het goud won, Frankrijk zilver en Ierland met het brons naar huis ging.

Na de dressuur hadden de Ieren de leiding gevolgd door België en Frankrijk. Dit veranderde na de cross waar België maar met drie ruiters meereed en Duitsland de leiding van Ierland overnam. De Duitsers gaven hun voorsprong niet meer uithanden en wonnen met een totaal van 97.3 strafpunten het goud. Frankrijk won het zilver (112.6) en Ierland het brons (129.2). Op flinke achterstand werd Nederland vierde. Na drie dagen kwam TeamNL op een totaal van 180.2 strafpunten.

Duits podium

Ook individueel was het Duitsland die de dienst uitmaakte. Het goud ging naar Nell Röming. Zij stond na de dressuur op een 13e plaats maar klom dankzij een foutloze cross op naar de vierde plaats. Ook in de cross bleef de amazone foutloos en reed met een totaal van 31.5 strafpunten naar het goud. Sina Brügger won met 32.8 strafpunten zilver en het brons ging naar Marlene Hayessen.

Yentel Hamelink beste Nederlandse

Voor Nederland was het Yentel Hamelink die zorgde voor het beste Nederlandse resultaat, de amazone werd 11e. In het springen viel er een balk voor Hamelink in het zand wat het totaal op 44.8 strafpunten bracht. Lieve van Houte debuteerde met een sterk kampioenschap en werd individueel 14e. De amazone reed met haar pony Tullibards Sixth Sense AC een foutloze cross (alleen 0.8 strafpunten voor tijd) en kreeg in het springen 8 strafpunten.

Landenklassement

Individueel klassement

Bron: Horses.nl