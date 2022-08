Nederlands ponyteam zesde op EK Eventing

Op het Europees kampioenschap voor pony’s in het Poolse Strzegom is het Nederlandseventingteam als zesde geëindigd. In het individuele klassement was Kane van Houten op plaats 20 de beste oranje ruiter. Alle vier de combinaties uit het team van bondscoach mans Buurman reden de wedstrijd uit. Een mooi resultaat.

In de cross konden Brigit Bing, Mikai Brandes en Yenthe Beukers niet zonder hindernisfouten blijven, maar ze konden de problemen wel oplossen. Kane van Houte reed een super cross, met maar een kleine tijdsoverschrijding. Twee springfouten in het springen brachten hem op een uiteindelijke 20e plaats in de eindrangschikking.

Jong team

Bondscoach Mans Buurman: “Het is een jong team, met nog weinig ervaring. Voor alle vier is het hun eerste EK. Daar stel je je verwachting ook op in. Het is dan fijn, als ze met een goed gevoel de cross uit kunnen komen, zodat we wat hebben waar we op verder kunnen bouwen. Ze hebben zich allemaal goed aan hun plan gehouden. Helaas waren er wat langslopers, maar ondanks dat hebben ze laten zien, dat ze hun hoofd erbij kunnen houden en eraan blijven rijden. Kane reed een top rondje. Hij had zijn pony er goed aanstaan en reed bijna de optimale tijd. Natuurlijk zou je qua resultaat graag beter willen. Maar ik mag zeker niet ontevreden zijn over de kids en hun pony’s.”

Winst voor Ierland en Frankrijk

Het Ierse team won de landenwedstrijd, dankzij tweede, vierde en 17e plaats van de teamleden. Duitsland was tweede en Frankrijk derde. De landenmedailles zaten binnen een balk van elkaar. In het individuele kampioenschap ging de winst naar Mae Rinaldi met Boston du Verdon. De Française was ongenaakbaar, na haar 25,6 strafpunten (en eerste positie) in de dressuur maakte ze geen enkele fout in de cross en het springen. Ook de nummer twee, Ben Connors uit Ierland, maakte geen fouten in de cross en het springen, bovenop zijn zesde dressuurscore. Het brons ging naar Merle Hoffmann uit Duitsland, die een balk had in het springparcours, waarmee ze het zilver verloor.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS