Nederlandse jeugdteams EK eventing Strzegom bekend

Bondscoach Marcelle de Kam heeft de combinaties bekend gemaakt waarmee zij af wil reizen naar het EK Eventing voor Junioren en Young Riders. Dit Europees kampioenschap wordt van 21 tot en met 25 augustus verreden in het Poolse Strzegom.

De Kam: ”We hebben een mooie selectie van ruiters met de nodige kampioenschapservaring en EK debutanten. Het is heel jammer dat we een paar ervaren combinaties missen, maar dat we toch met deze mooie selectie op pad kunnen geeft ook aan hoe we in de breedte gegroeid zijn. Daar ben ik enorm trots op en hopelijk kunnen we die ontwikkeling voortzetten. Ik heb er heel veel zin in en hoop dat we een mooie prestatie kunnen neerzetten.”

Team young riders

– Bente Bartels met Wilbert Bo

– Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z

– Tijn de Blaauw met The Joker

– Michelle Swinkels met Florette d’Hyrencourt

– Sophie Weening met Konan

Team junioren

– Imke de Grood met Galio de Fangey

– Senna van Houte met Calgary 92

– Anne Kok met Canna There He Is

– Pip van der Salm met Debby

– Lara Smeets met Lecce Balia Rs

– Kane van Houte met Guapo 29 (reserve)

De genoemde reservecombinaties mogen voor het individuele klassement aan het kampioenschap deelnemen.

Bron: KNHS