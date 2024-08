Nederlandse junioren na dressuur vijfde op EK eventing

Jona Sofie Schnier voerde het klassement na de eerste dag van het Europees kampioenschap eventing voor junioren in Strzegom al aan en daar is geen verandering in gekomen nu alle combinaties hun dressuurproef hebben gereden. Met 23,6 strafpunten was de Duitse amazone met haar paard Riemaars Finnegan (v. Floriscount) een klasse apart. In de landenwedstrijd leidt Frankrijk, het Nederlandse team staat na de dressuur op plaats 5.

Er staan veel Duitse combinaties in de top van het dressuurklassement. Maar omdat daarvan alleen Hannah Busch (voorlopig zesde) lid is van het Duitse team, droeg dat niet genoeg bij aan het teamresultaat. Frankrijk gaat aan de leiding (82,9 strafpunten), gevolgd door Ierland (83,7 strafpunten) en Duitsland (90,3 strafpunten). Met 95,7 strafpunten bezet de Nederlandse equipe de voorlopige vijfde plaats.

Anne Kok beste Nederlandse

In dat team was de proef van Imke de Grood met Galio de Fangey (v. Tiger Groom) de streepscore. Pip van der Salm was met Debby (v. Danone) het beste Nederlandse teamlid (30,8 strafpunten, 17-de plaats). Anne Kok deed het met Canna There He Is (v. Veron) nog ietsje beter (30,6 strafpunten). De individueel startende amazone behaalde de 15-de plaats.

Bron: Horses.nl