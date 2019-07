Nederlandse young riders voorlopig op EK-brons

Na de crosscountry in Maarsbergen staat Team NL voorlopig derde in de Europese landenstrijd. Frankrijk gaat aan kop, Groot Britannië staat tweede. De individuele leiding is voor Française Morgane Euriat met Baccarat d'Argonne (v. Grafenstolz). Zij heeft slechts 23,8 strafpunten, dankzij haar percentage van 76,59% in de dressuur en een vrijwel foutloze cross.

De Nederlandse young riders zullen individueel waarschijnlijk geen podiumkansen meer hebben. Levi Driessen is met Giraldi (v. Wizzerd WV) de beste Nederlandse combinatie. Het duo staat nu op 45,6 strafpunten, goed voor een zeventiende positie. Nina de Haas en Divine H.E. (v. Sir Shutterfly) staan op de 23e plek.

Veel valpartijen

Er ging, net als bij de junioren, veel mis in de lastige cross. Liefst 21 combinaties werden uitgesloten na valpartijen of gemiste vlaggen. Vooral bij de Young Riders vielen een aantal favorieten uit en dat maakte de weg vrij voor de Nederlandse afvaardiging onder leiding van bondscoach Marcelle de Kam om zich op te werken van plaats zes naar een voorlopige bronzen uitgangspositie. Alleen Lucie Groenen gooide de handdoek in de ring, maar zij maakt geen deel uit van het landenteam.

Lees ook: Eventing junioren vallen terug op EK

Uitslag na dressuur en cross individueel

Uitslag na dressuur en cross landenteams

Bron: Horses.nl /KNHS