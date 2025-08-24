Sophie Weening over haar bronzen medaille: ‘De cross bleek zeer selectief’

Sophie Weening uit Raalte heeft met de Kannan-zoon Konan op ijzersterke wijze de bronzen medaille weten binnen te slepen op het EK Eventing voor young riders in het Poolse Strzegom. Kort achter haar eindigde Rina van der Kolk met Charmain PH Z (v. Comme il Faut) op plek zes. Ook bij de junioren kon er een top-10 plek worden genoteerd. Kane van Houte was hier met Guapo (v. Gardez) verantwoordelijk voor.

De twintigjarige studente en haar tienjarige ruin bleven na een foutloze cross en dito springparcours als een van de weinigen op hun dressuurscore staan en zagen hun opmars in het klassement eindigen op het podium. “Ik had dit na mijn dressuurscore niet bepaald zien aankomen. Ik baalde vrijdag nog en dacht, dit wordt helemaal niks meer voor de medailles”, aldus Weening, die vervolgens haar wedstrijd zelf deed kantelen in de cross. “Deze bleek achteraf zeer selectief te zijn. Dat had ik op voorhand niet verwacht, maar heeft wel in mijn voordeel gewerkt. Konan kwam super fit uit de cross en dat leverde ook in het springen een mooi resultaat op.”

Zure appel

Weening, die vanaf volgende week voor een half jaar gaat studeren in het Franse Angers en haar paarden meeneemt, kon haar geluk niet op, maar voelde ook nog de kater van het mislopen van een hele mooie teammedaille door het op ongelukkige wijze uitvallen van Splinter Bergsma in de cross. “Ik denk dat we anders misschien wel goud hadden kunnen hebben. Dus dat was wel een hele zure appel.”

Dubbele gevoelens

Dergelijke dubbele gevoelens waren vooral aanwezig bij bondscoach Marcelle de Kam. Zij zag in het zicht van de haven een mooi teamresultaat bij de Young Riders – naar eigen zeggen door pure pech – vervliegen in de cross country, maar beleefde door alle hoge individuele klasseringen alsnog haar beste EK in de zeven jaar dat ze als bondscoach bij de jeugd aan het roer staat. De Kam: “Die individuele prestaties zijn zeker een pleister op de wonde. Het is goed voor de groep dat ze zien dat het erin zit en het komt deze groep ook echt toe! We zullen nog een jaar zo hard moeten werken als we nu gedaan hebben en dan komt ook dat teamresultaat een keer. We hebben zoveel reacties gehad over het goede rijden van onze ruiters. Het gaat een keer lukken, dat weet ik zeker, maar ook dit is al heel mooi!”

Uitslagen

EK Eventing Young Riders individueel

1. Hannah Busch met Crystal-Annabell, (DUI) – 33,4 strafp.

3. Sophie Weening (Raalte) met Konan – 35,3 strafp.

6. Rina van der Kolk met Charmain PH Z (Akersloot) – 39,8 strafp.

EK Eventing Junioren individueel

1. Ella Howard met Marchwood (GBR) – 28,1strafp.

7. Kane van Houte met Guapo 29 (Deurningen) – 31,4strafp.

30. Jantien Naber met Coral Estate Karla (Biddinghuizen) – 47,8 strafp.

40. Bo de Groot met Global Fugitive (De Zilk) – 68,0 strafp.

Bron: KNHS