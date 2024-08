Young Rider Splinter Bergsma tiende op EK eventing

Door twee uitvallers in de cross waren de medaillekansen voor het Young Riders team op het EK gisteren al van de baan. Splinter Bergsma werd met Vigo Key SR S (v. Vigo d'Arsouilles) de beste Nederlandse combinatie op een tiende plaats. Na het noteren van een PR in de dressuur, reed hij gisteren een foutloze cross binnen de tijd. In het afsluitend springparcours zag hij één balk naar beneden vallen.

Tijn de Blaauw stond na een nette dressuurproef met The Joker (v. Kreator XX) en foutloze cross voor aanvang van het springen op een knappe vijfde plaats, maar drie springfouten wierpen hen terug in het klassement. Teamleden Sophie Weening en Bente Bartels reden de cross niet uit en daarmee was de kans op een goede teamklassering voor de Young Riders verdwenen.

Het teamgoud ging hier naar Groot Brittannië (-93,3) voor Frankrijk (-94,9) en Duitsland (-98,2).

Uitslagen

