Young riders en junioren team EK Eventing Segersjö bekend

Marcelle de Kam heeft haar selectie voor het Europees Kampioenschap Eventing voor young riders en junioren in Segersjö (Zweden), dat plaatsvindt van 26 t/m 30 augustus 2026, rond.
Voor zowel de young riders als de junioren vormt het EK een belangrijk internationaal meetmoment. De geselecteerde combinaties hebben zich het afgelopen seizoen sterk ontwikkeld en bewezen dat zij klaar zijn voor het hoogste jeugdniveau binnen de eventingsport.
Young riders:
- Tijn de Blaauw met The Joker (v. Kreator xx)
- Bo de Groot met Guppie (eigen reservepaard: Global Fugitive (v. Qualty 004))
- Senna van Houte met Calgary (v. Connor)
- Leida Naber met Coral Estate Condex (v. Codex One)
- Lara Smeets met Lecce Balia RS (v. Arezzo VDL)
- Caitlin van Verseveld met Kunita (v. Great Blue)
Junioren:
- Yenthe Beukers met Notre Soleil B (v. Freeman VDL)
- Kane van Houte met Guapo (v. Gardez)
- Jantien Naber met Coral Estate Karla (v. Calmando)
- Vera Spijkers met Just for Pleasure de Looge (v. Epleaser Van ’t Heike)
Bron: KNHS