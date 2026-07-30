Young riders en junioren team EK Eventing Segersjö bekend

KNHS
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Young riders en junioren team EK Eventing Segersjö bekend featured image
Leida Naber met Coral Estate Condex. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Marcelle de Kam heeft haar selectie voor het Europees Kampioenschap Eventing voor young riders en junioren in Segersjö (Zweden), dat plaatsvindt van 26 t/m 30 augustus 2026, rond.

Door KNHS

Voor zowel de young riders als de junioren vormt het EK een belangrijk internationaal meetmoment. De geselecteerde combinaties hebben zich het afgelopen seizoen sterk ontwikkeld en bewezen dat zij klaar zijn voor het hoogste jeugdniveau binnen de eventingsport. 

Young riders: 

Junioren: 

Bron: KNHS

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