Dertig landen van start op EK Springen Young Riders, Junioren en Children

Normaal gesproken is Oliva Nova thuisbasis voor de MET-tour maar binnenkort worden de stallen bezet gehouden door de jeugd van Europa. Tijdens het Europees Kampioenschap springen voor het jonge talent van Europa komen maar liefst dertig landen aan start. Het laatste kampioenschap dat in Spanje werd gehouden dateert alweer uit 2013, destijds in Vejer de la Frontera. Van 11 tot 17 juli keert het kampioenschap terug naar Spanje.

De definitieve inschrijvingen zijn gedaan en de balans kan opgemaakt worden. Bij de Children komen 97 ruiters uit 25 landen aan start. Bij de Junioren zijn dit er 100 uit 26 landen en bij de Young Riders zullen er 86 combinaties uit 23 landen aan start verschijnen. In totaal doen er 30 verschillende nationaliteiten mee aan het EK springen.

Titelverdedigers

Regerend kampioen Young Riders Matthis Westendarp zal dit jaar zijn titel gaan verdedigen. In 2021 won hij nog met zijn paard Staldio, dit jaar brengt hij Chillert Blue mee naar de Spaanse zon. België was tijdens het vorige EK oppermachtig in de landenwedstrijden. Zowel de titel bij de Children, Junioren als Young Riders was voor de Belgen. Of zij dit ongekende resultaat dit jaar kunnen evenaren moet nog maar bekeken worden: zowel Duitsland als Nederland komt met sterke teams aan start.

