Belgen Spits en Philippaerts individueel goud en zilver bij Young Riders, Allen brons

In Oliva is de Europese titel bij de Young Riders met grote overmacht in handen gekomen van Thibeau Spits met Classic Touch DH (v.Casall). Vijf rondes lang lieten ze alle lepels in de palen liggen en waren daarmee de terechte winnaars. Het zilver ging ook naar België in de persoon van Thibault Philippaerts die met Derby de Riverland (v.Kannan) een totaal van 6.66 strafpunten behaalde. Voor Ierland sleepte Harry Allen met Over Lux (v.Lux Z) het brons binnen.

Skye Morssinkhof deed met G-Vingino-Blue (v.Zirocco Blue VDL) de Nederlandse harten weer wat sneller kloppen door de eerste ronde van deze finale over twee manches van 1.50m foutloos te blijven. Helaas kon ze die prestatie in de tweede ronde niet herhalen en eindigde in het klassement met een totaal van 19.36 strafpunten op de 14e plaats. Daarmee was ze de beste Nederlander.

Iris Michels en Mel Thijssen besloten om de tweede ronde niet meer te rijden daar ze door hun resultaten in de eerste manche geen zicht meer hadden op een medaille of de dagprijs. Ze werden gedeeld 21ste in het kampioenschap.

Vincent Dings werd 40ste in het eindklassement met Cream Couleur Z (v.Cream on top). Babs Kerkhoffs was bezig aan een heel net EK tot het noodlot haar trof in de derde ronde waar ze onderuit ging met Evita van Spieringen (v.Eros Platiere). Daarmee was haar EK ten einde gekomen.

Einde tijdperk voor Mel Thijssen en Vincent Dings

Voor Mel Thijssen en Vincent Dings was dit het afscheid van hun tijd als Young Riders. Zij zullen beiden volgend jaar 22 worden en gaan vanaf dan hun sporen louter moeten gaan verdienen tussen de senioren.

Uitslag