Brons voor Siebe Leemans op EK springen pony’s

In een barrage tegen de Noorse Thea Gunleksen streed de Nederlandse springruiter Siebe Leemans vanmiddag om de individuele bronzen medaille op het EK in Polen. En met succes! In een foutloze, vlotte ronde stelde Siebe het brons veilig met zijn pony Voodstock de l’Astree.

De Franse Jeanne Hirel maakte in deze week over vijf parcoursen geen enkele fout met haar pony Vedouz de Nestin. In stijl sprong ze vandaag twee keer foutloos rond en pakte het goud. Haar landgenote Marie Ann Sulivan kreeg deze week 3 strafpunten en eindigde op zilver met de NRPS’er Ken van Orchid.

Barrage

Siebe Leemans en de Noorse Thea Gunleksen bleven vandaag in beide parcoursen foutloos en stonden daarna allebei op vier strafpunten. Er moest een barrage worden verreden om het brons. Foutloos en in een vlotte tijd reed Lee,ams door het barrageparcours. Toen zijn concurrent een balkje uit de lepels sprong, was er brons voor de vijftienjarige ruiter uit het Brabantse Middelbeers. “Het was vandaag heel spannend! De zenuwen voor de barrage vielen gelukkig mee. Mijn pony sprong de hele week al heel goed. Ik had er wel vertrouwen in dat we een goede barrage konden neerzetten en dat pakte goed uit!”

Twee medailles op het EK

Siebe is superblij met zijn bronzen plak. “Geweldig, dit had ik echt niet verwacht! Afgelopen week hadden we met het team ook al zilver in de landenwedstrijd. Twee medailles op mijn eerste EK is heel bijzonder. Ik ging hier gewoon heen met de gedachte: wie weet komt er iets uit, ik ga gewoon voor de ervaring en om fijne rondes te rijden. Als het dan zo uitpakt.. Ja, super”. Leemans rijdt Voodstock de l’Astree ruim twee jaar. “Het is een heel makkelijke pony om te rijden. Hij springt heel goed, maar is ook fijn in de dressuur. Lekker los in zijn lijf. Als ik een keer een foutje maak, helpt hij altijd mee.”

Parcours

De parcoursen van vandaag waren pittig, met name de eerste ronde. De tijd stond krap en op meerdere plaatsen in het parcours werden fouten gemaakt. Het duurde lang voordat er in de eerste manche een foutloze ronde binnen de tijd kwam. Siebe met Voodstock de l’Astree flikten het. “Ik ging als 24e van start en hoorde dat ik pas de eerste nuller was. Er stond een heel technisch parcours. We hadden een heel goede parcoursbouwer, de hele week stonden er al mooie parcoursen.” Slechts drie ruiters bleven in de eerste ronde foutloos en binnen de tijd. Vier combinaties kregen één tijdsfout.

Morssinkhof zesde

Milan Morssinkhof (Hierden) reed ook een goed individueel kampioenschap. Hij zag vandaag in het eerste parcours een balkje vallen met Carrick 13. In de tweede manche bleef hij foutloos. Met een totaalscore van 9 strafpunten eindigde hij op een zesde plaats. Logan Fiechter (Merksplas) kreeg in de eerste ronde een balk op de tweede hindernis. Daarna weigerde Minerva For Play op de tweede sprong van de driesprong. Logan groette af en verliet de wedstrijd.

Individueel Europees Kampioenschap pony’s

1. Jeanne Hirel (FRA) – Vedouz de Nestin, 0

2. Marie Ann Sulivan (FRA) – Ken van Orchid, 3

3. Siebe Leemans (Middelbeers) – Voodstock de l’Astree, 4

6. Milan Morssinkhof (Hierden) – Carrick 13, 9

Logan Fiechter (Merksplas) – Minerva For Play, ret.

Bron: KNHS