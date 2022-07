Door Cees Klaver gefokte Eolita L wint met Jone Illi voor Finland goud, Nick Nanning vierde

De bij Cees Klaver in Schoorl geboren Eolita L (v.Verdi TN) is zonder één fout te maken Europees kampioen geworden met haar amazone Jone Illi bij de junioren zojuist in Oliva. Het zilver kwam in handen van de Belgische Aurelia Guisson voor haar landgenote Evelyne Putters die het brons omgehangen kreeg. Ieder nadeel heeft een voordeel dus kan van Nick Nanning gezegd worden dat hij met zijn vierde plek de beste junior ruiter van dit kampioenschap was, want het podium werd volledig bezet door amazones.

De beste 29 combinatie’s kwamen vandaag aan de start in de finale van het individueel kampioenschap voor Junioren. Met Nick Nanning en Bandia (v.Clinsmann 2) had Nederland een grote kanshebber voor een medaille daar hij de wedstrijd vandaag begon met een score van 2,43 strafpunten waarmee hij op zilver stond. Thijmen Vos en Milan Mossinkhof leken op het eerste gezicht geen kans meer te maken op een medaille met de score waarmee zij aan deze wedstrijd begonnen maar wel de dagprijs hadden om voor te strijden. Als je geen medaille wint is het toch lekker als je kunt zeggen dat je wel de finale won.

Eerste manche

Zo’n kampioenschap dat over meerdere onderdelen gaat is één grote afvalrace. Na iedere ronde vallen er steeds meer af tot er nog een handvol over is die strijden om de medailles. Zo leek dat ook te gaan in deze finale van de junioren temeer daar de overmacht van België en Nederland in de landenwedstrijd groot was. Maar het gaat niet alleen om kwaliteit van ruiter en paard maar ook om fitheid, controle over zenuwen houden en een onsje geluk. Dit alles zou een rol gaan spelen in deze finale over een hoogte van 1.45m.

Milan Morssinkhof had met Checkpoint Chacco (Chacco-Blue) dat onsje geluk niet en kreeg acht strafpunten erbij in de eerste manche. Dat bracht zijn totaal op 17.13 strafpunten en verder kansloos voor een medaille of dagwinst in de rubriek. Hij besloot om de tweede ronde niet meer terug te komen.

Hetzelfde gold voor Thijmen Vos, behalve dat hij wel nog een tweede ronde reed. Met Ive Got The Key (v.Womanizer) kreeg hij vier strafpunten te verwerken wat zijn totaal na vier parcoursen op 8.92 strafpunten bracht.

Voor Nick Nanning was de opdracht duidelijk, alleen een dubbele foutloze ronde met Bandia zou hem het zilver bezorgen en misschien zelfs wel goud. Helaas viel die droom vooralsnog in duigen toen Bandia een foutje maakte en Nanning zijn parcours eindigde met vier strafpunten. Op dat moment leek de kans op een medaille ook vervlogen maar toen de Belgische favoriet voor goud Evelyne Putters met Nabeau van het Migroveld Z (v.Nabab de reve) ook een fout kreeg en terugviel in het klassement stond de deur toch nog op een heel klein kiertje richting podium voor Nick Nanning.

De leiding in de wedstrijd was na de eerste manche in handen gekomen van de Finse Jone Illi die met haar Verdi TN nakomeling Eolita L tot nog toe geen paal naar beneden gesprongen had in dit kampioenschap.

Thijmen Vos

De tweede ronde werd verreden over een geheel ander parcours dan de eerste. Voor Thijmen Vos kwamen er in die tweede manche vijf strafpunten bij waardoor zijn totaal in dit kampioenschap op 13.92 strafpunten kwam en de 17e plaats in het individueel eindklassement.

Nick Nanning

Met een overtuigende foutloze tweede ronde deed Nick Nanning het maximale dat hij kon en moest vanaf dat moment in spanning toekijken naar de resterende vijf deelnemers want een medaille was nog steeds mogelijk.

Wat dat betreft deed Tom Wachman al gelijk wat gunstig was voor Nanning, een fout maken. Daarmee zakte hij achter Nanning die nu vijfde stond.

De Belgische Evelyn Putters wist ook zonder fouten te blijven zodat zij op dat moment het klassement aanvoerde en Nanning naar zilver verwees.

Het paard van de op brons staande Ier Francis Derwin kreeg een achterbeen fout op de oxer en schoof dus achter Nanning. Als nu een van de laatste twee een fout zou krijgen dan was Nanning derde.

Maar dat zou niet Aurelia Guisson zijn want zij reed een foutloze ronde en nam de leiding in de wedstrijd over met alleen nog de Finse Jone Illi te gaan.

Edoch tegen deze Finse combinatie was geen kruid gewassen dit kampioenschap. De soevereine wijze waarop Eolita L foutloos sprong liet er geen twijfel over bestaan dat deze titel geheel terecht en verdiend in de juiste handen terecht was gekomen.

Cees Klaver

In een reactie zegt Cees Klaver verheugd te zijn dat een van de nakomelingen uit zijn Bryolieta stam zo overtuigd de titel bij de junioren in de wacht had weten te slepen. “Ik kan me dat lijntje nog goed herinneren. De moeder van Eolita L is Iolita. Toevallig moet ik komende week naar een keuring in Middenbeemster waar ik een oorkonde ga ontvangen vanwege de prestaties van die Eolita L, die trouwens van oorsprong Eolita K heet”.

Uitslag