Duitsland goud in landenwedstrijd Children, Nederland vijfde

In Oliva heeft het Children team van Duitsland de Europese titel veroverd door als enig land de score op nul strafpunten te houden, waarmee het team duidelijk de terechte winnaar was. Italië en Frankrijk hadden ieder vier strafpunten dus moest een barrage uitsluitsel geven. Die barrage werd gewonnen door Italië en Frankrijk pakte het brons. Spanje eindigde op de vierde plek gevolgd door Nederland op plaats vijf.

Het Nederlands Children team begon aan het laatste deel van de landenwedstrijd vandaag met een score van acht strafpunten waarmee het gedeeld vijfde stond. Het zou een hele strijd worden om daar nog een medaille van te maken. Maar niets is onmogelijk en als je als team het maximale resultaat hebt neergezet en anderen waren beter dan kun je jezelf niets verwijten.

Renske van Middendorp

Met Dos Lunas Galaxie (v.ADC Chantecler Z) zette Renske van Middendorp de jacht op een eventuele medaille sterk in door zonder fouten te blijven en het team op acht strafpunten te houden. Ze revancheerde zich hier ook goed mee voor de acht strafpunten die ze in de eerste manche had opgelopen.

Jesse Berkers

Jesse Berkers had Aragon Happhira (v.Corland) foutloos rond weten te sturen in de eerste manche en de hoop was dat ze dat zou herhalen in de beslissende tweede ronde. Helaas mocht het niet zo zijn en kreeg het paar een springfout te verduren waardoor ze over twee manches op vier strafpunten eindigden.

Fay Louise Vos

Fay Louise Vos was erop gebrand om met Monica LH (v.Verdi TN) in de tweede ronde de nul te behouden nadat ze in de eerste manche twee afworpen had. Ze vocht zich stoer een weg door het parcours en reed met het mes tussen de tanden foutloos door de finish. Met dit resultaat was een medaille nog steeds mogelijk al hadden ze dat niet meer in eigen handen omdat het resultaat van andere landen daar ook een rol in speelde.

Yoni van Santvoort

Met de wetenschap dat een hogere klassering dan de huidige vijfde plaats er niet meer in zou zitten begonnen van Santvoort en Esprit (v,Sir Scandic) aan hun parcours. Uiterst geconcentreerd reed de amazone een foutloos parcours en hield Nederland op de score waar het deze wedstrijd mee begon.

Helaas deden de landen die voor Nederland stonden in het klassement het ook goed zodat het team ondanks een geweldig resultaat van nul strafpunten in de tweede manch geen terrein wist te winnen en eindigde op de eervolle vijfde plaats.

