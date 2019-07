Edwin Hoogenraat maakt springploeg EK pony’s bekend

Bondscoach Edwin Hoogenraat heeft de vijf combinaties bekendgemaakt die van 13 tot en met 18 augustus in het Poolse Strzegom deelnemen aan EK springen voor pony’s. De deelnemers voor dressuur en eventing zijn eerder al bekend gemaakt.

Het Europees kampioenschap voor ponyruiters wordt jaarlijks als één evenement georganiseerd met drie disciplines. Dit jaar is Strzegom in Polen van 13 tot en met 18 augustus de locatie waar de Europese top in dressuur, springen en eventing het tegen elkaar opneemt.

EK-team

Edwin Hoogenraat, bondscoach springen voor ponyruiters en children, heeft de namen bekend gemaakt van zijn EK-team.

Dat bestaat uit:

– Lily Engelsman met Blackwoodland Rock

– Fleur Holleman met Bora-Bora

– Mart IJland met Invisible “E” van het Juxschot

– Cheyenne Meijers met Special Lady

– Pam Nieuwenhuis met Zeppe van de IJsseldijk

Opnieuw goud?

Wellicht lukt het Hoogenraat om met zijn ponyruiters net zo succesvol te zijn als met de Children, waarmee hij in De Wolden onlangs de gouden teammedaille won op het Europees kampioenschap. Lily, Mart en Pam hebben al aan een EK deelgenomen en kunnen hun ervaringen overbrengen op debutanten Fleur en Cheyenne.

Bron: Persbericht KNHS