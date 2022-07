EK pony’s: Oranje teams springen en eventing bekend

Nadat vorige week Imke Schellekens-Bartels het dressuurteam bekend heeft gemaakt dat naar het Europees kampioenschap voor pony’s gaat, hebben nu ook bondscoaches Edwin Hoogenraat en Mans Buurman de afvaardigingen voor het springen en de eventing bekend gemaakt. Het EK voor pony’s wordt verreden van 2 tot en met 7 augustus in het Poolse Strzegom.

De springruiters van bondscoach Edwin Hoogenraat hebben een zilveren teammedaille te verdedigen. Die strijd gaan ze aan met deels debutanten, maar ook met Siebe Leemans, winnaar van individueel brons in 2021, in hun midden.

Geselecteerd voor het EK springen pony’s

Ava Eden van Grunsven met Special Lady

Jersey Kuijpers met Lafaletta

Siebe Leemans met Noriego vd Riloo

Yfke Priem met Zafarano vh Gehucht Z

Bethany Vos met Still Got Me

Eventing

Bondscoach Mans Buurman neemt vijf debutanten mee. ”Het is een jong team, zonder heel veel ervaring op dit niveau. Toch hebben ze allemaal bewezen, dit niveau aan te kunnen. Wij gaan vol vertrouwen

naar Polen.”

Geselecteerd voor het EK eventing pony’s

Yenthe Beukers met Desperado

Brigit Bing met Ballylee Villa Lass (reserve pony Salinero)

Mikai Brandes met Orchid’s Garina

Kane van Houte met Fernhill First Lady

Lila van Rijthoven met Nemo 179