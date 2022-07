EK Springen Jeugd: Nederlandse paarden goed door de keuring

Op het Europees Kampioenschap springen voor Children, Junioren en Young Riders in Oliva zijn de paarden van de Nederlandse deelnemers gisteren goed door de keuring gekomen. Dat betekent dat ze 'fit-to-compete' zijn. Vandaag is de warming up en het baanverkennen voor de deelnemers. Morgen begint het EK met de eerste wedstrijd voor de Junioren en de Young Riders.