EK Springen Olivia: Juniorenteam vijfde, Nanning zesde na eerste onderdeel

Het juniorenteam van bondscoach Edwin Hoogenraat staat na de eerste wedstrijd op het EK in Oliva op de vijfde plaats. In de wedstrijd op strafpunten en tijd reden Nick Nanning, Mart IJland en Thijmen Vos foutloos. Nanning reed met Bandia de zesde tijd. Mart IJland staat met Hero op de negende plaats in het eerste onderdeel van het EK Junioren.

De junioren zijn het EK op de eerste dag, in een wedstrijd direct op tijd, goed begonnen. Van de 18 teams staat Oranje op de vijfde plaats. Nick Nanning reed een zeer goede wedstrijd met Bandia (v. Clinsmann). Ze reden foutloos en de snelle tijd van 74.49 sec. daarmee nemen ze individueel de zesde plaats in met 2.43 strafpunten achter winnaar Francis Derwin voor Ierland.

Mart Ijland negende

Mart IJland kopieerde de rit van Nanning en reed zuiver en vlot met zijn paard Hero (v. Cantos) over de finish in 74.72 seconden. Daarmee staan ze negende. Voor het team neemt Mart uit de eerste wedstrijd 2.72 strafpunten mee. Ook Thijmen Vos reed een mooie foutloze ronde met Ive Got the Key (v. Womanizer). Hun tijd van 79.48 seconden leverde de 32e plaats op in de wedstrijd en in het individuele klassement (4.92 str pnt).

Bocken en Morssinkhof

Emma Bocken beet voor oranje het spits af met Kadessa Z. Met twee springfouten staan ze nu op 9.04 sr pnt in de tussenstand. Regerend Nederlands Kampioen Milan Morssinkhof kreeg niet het juiste ritme in het parcours met Checkpoint Chacco. Milan staat precies achter Emma op plaats 70 in het klassement (9.13 str pnt). In totaal kwamen 99 junioren aan start in deze wedstrijd.

