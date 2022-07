Hoogenraat over children: ‘Alles gedaan wat we konden’

Het Children-team van bondscoach Edwin Hoogenraat is in de landenwedstrijd van het EK in Oliva op de vijfde plaats geëindigd. De concurrentie was sterk, want Renske van Middendorp, Faye Louise Vos en Yoni van Santvoort zorgden ervoor dat er geen strafpunten in de tweede manche toegevoegd werden aan de 8 na de eerste manche. “We hebben alles gedaan wat we konden, we kunnen niet anders dan tevreden zijn”, klinkt Hoogenraat tevreden. Jesse Berkers en Yoni van Santvoort hebben zich geplaatst voor de individuele finale op zondagmiddag.

“We zaten er heel dichtbij”, begint Hoogenraat. “Met vier toprondjes hebben we er in de tweede manche alles aan gedaan wat we konden. We kunnen niet anders dan tevreden zijn. We hebben het en klein beetje laten liggen in de tweede manche. Toen hadden we net een fout teveel met het team. Maar ik ben echt tevreden.”

Hoogenraat die met de junioren zilver won in de landenwedstrijd prijst zijn pupillen. “De Children, de Junioren en de Young Riders hebben allemaal in de tweede manche voortreffelijk gepresteerd. Dat is toch echt te danken aan de geweldige teamspirit die er heerste. Iedereen hielp elkaar, keek naar elkaar. Het was een fantastisch week wat sfeer betreft.”

Morgen rijden Jesse Berkers en Yoni van Santvoort de finale. Met 4 strafpunten zijn ze zeker nog kandidaat voor een medaille. “We geven het nog zeker niet op”, klinkt Hoogenraat strijdbaar. “Yoni heeft haar paard Esprit fantastisch aan het springen. Jesse heeft vier al drie sublieme rondjes gereden. Ze hebben goed laten zien wat ze waard zijn.”

Duitsland won het goud in de landenwedstrijd met nul strafpunten op het scorebord. Frankrijk en Italië (4 strafpunten) moesten in een barrage strijden om het zilver en brons. Italië was daarin de beste.

Nederland klom van de achtste plaats na de eerste manche naar de vijfde plaats dankzij een foutloos resultaat. Maar de concurrentie liet onvoldoende steken vallen voor een podiumplaats voor oranje.

Renske van Middendorp en haar overtuigend springende schimmel Dos Lunas Galaxie starten goed voor het team met een foutloos resultaat.

Jesse Berkers begon ook goed. Happhira was attent en sprong weer prachtig in de manieren. Op de insprong van de driesprong was er een lichte aanraking met de hindernis. De vier strafpunten zijn voor het team van Edwin Hoogenraat het streepresultaat. Ze zetten Jesse ook achterop in het individuele klassement.

Met een prachtig gereden foutloos parcours hield Faye Louise Vos (foto onder) het team op een foutloos resultaat. Haar Monica sprong safe en met macht over het parcours. De jonge zus van junior Thijmen moest de 8 strafpunten uit de eerste manche van de landenwedstrijd meenemen voor haar individuele resultaat. Met 8 strafpunten plaatst ze zich niet voor de finale.

Laatste starter Yoni van Santvoort hield haar hoofd koel. Bij een foutloos resultaat hield ze Nederland nog in de race voor een medaille. Beter dan nul strafpunten konden de amazones niet doen.

Emma Heijligers reed met Sambucca individueel een fraai foutloos parcours en kwam daarmee in het kampioenschap op een totaal van 8 strafpunten na drie parcoursen.

In de individuele strijd gaan tien combinaties met een foutloos resultaat naar de finale op zondagmiddag. Drie combinaties hebben tijdstrafpunten. Jesse en Yoni delen met 4 strafpunten de veertiende plaats met 13 concurrenten.

Uitslag

Bron: KNHS