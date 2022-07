EK Springen Olivia: Young Riders vijfde in landenwedstrijd

Dankzij drie foutloze tweede manches van Iris Michels, Skye Morssinkhof en Mel Thijssen is het Young Riders team op de vijfde plaats geëindigd in de landenwedstrijd op het Europees Kampioenschap in Oliva. Daarmee steeg het team van Vincent Voorn twee plaatsen na de eerste manche. Het was een spannende finale waarin nog van alles gebeurde. “Mijn amazones hebben vandaag abnormaal goed gereden”, kijkt Voorn terug.

“Er werd vandaag gruwelijk sterk gereden”, begint bondscoach Vincent Voorn. “Ze waren goed bij de les en hebben abnormaal goed gereden. Alleen lukte het niet meer om een medaille te pakken. Daar hadden we in de eerste manche teveel onnodige fouten. Ik ben heel tevreden met deze vijfde plaats. Er is voor de toekomst ook veel geleerd. Dat geldt zeker voor Iris en Skye. Mel en Vincent stappen nu over na de senioren, voor hun was een afsluiting met een medaille mooi geweest.”

Iris Michels

Iris Michels begon voor Nederland met een heerlijke foutloze ronde, waarin haar Bugano de l’Abbaye (v.Ugano Sitte) werkelijk fantastisch sprong. Met een totaal van 14.10 punten heeft Iris zich geplaatst voor de finale op zondagochtend. Ze staan nu op plaats 28 in de tussenstand. “Iris reed in de eerste manche iets te relaxed waardoor ze ook tijdfouten kregen na de fout op de laatste hindernis. Maar haar paard sprong abnormaal goed. Vandaag waren ze denk ik een van de beste combinaties. Iris reed echt heel sterk”, aldus Voorn.

Skye Morssinkhof

Skye Morssinkhof deed wat van haar verwacht werd en reed G-Vingino Blue (v. Zirocco Blue) zonder fouten en hield Nederland daarmee in de race voor een goede klassering. Voor zichzelf deed Skye ook goede zaken. Ze is met 11.36 (18e) geplaatst voor de individuele finale. “Skye reed vandaag echt met het mes tussen haar tanden. Ze reed geen millimeter te veel”, vertelt Voorn.

Vincent Dings

Vincent Dings’ resultaat uit de eerste wedstrijd en de eerste manche telden duidelijk mee voor het team. In de tweede manche tikte Cream Couleur Z (v. Cream On Top) drie balken aan, die vielen. Daarmee was er voor het team nog alles mogelijk, maar dat betekende voor de sterk presterende Vincent dat hij zich niet plaatste voor de individuele finale.

Mel Thijssen

De arm van Mel Thijssen ging terecht de lucht in nadat ze met een fijn springende Cartolana 2 (v. Catapult 7) foutloos over de finish kwam. Ze wist dat ze daarmee een goede dienst had bewezen voor het team. Ook mag Mel, lid van het KNHS Talententeam, zich opmaken voor de finale. Ze is op de twaalfde plaats in de tussenstand op het moment de hoogstgeplaatste pupil van Vincent Voorn op plaats 12 met 10.29 strafpunten.

België won na de junioren het tweede goud van dit EK. Het Duitse team won zilver voor de Britten die van de eerste plaats terugzakten naar het brons. Ierland werd vierde.

Klik hier voor de eindstand van het landenklassement

Klik hier voor de individuele tussenstand

Bron: KNHS