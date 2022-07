EK Springen Olivia: Young Riders vijfde, Mel Thijssen zevende

Net als de junioren staan de Young Riders na het eerste onderdeel van het EK, een wedstrijd op snelheid met strafseconden per afgeworpen balk, op de vijfde plaats. Mel Thijssen is van Oranje op plaats 7 de beste. Skye Morssinkhof en Vincent Dings staan ook in de top 20. Een goede start voor de pupillen van bondscoach Vincent Voorn.

Voor Mel Thijssen, lid van het KNHS Talententeam, is Oliva haar zesde EK. Die ervaring benutte ze door met Cartolana 2 (v. Cartogran) geweldig te starten aan het kampioenschap. In en hoog tempo en nergens een meter te veel rijdend zetten ze de klok stil op 76.15 seconden. Op dat moment goed voor de tweede plaats. Dat werd uiteindelijk na 86 starts de zevende plaats. Op de leider, de Ier Jason Foley, heeft Mel in het klassement nu een achterstand van 2.29 strafpunten

Springfout op hindernis twee

Ondanks de springfout op hindernis 2 eindigde Skye Morssinkhof met G-Vingino Blue (v. Zirocco Blue) in de top van het klassement op de 17e plaats. Zonder de fout waren ze anders op de derde plaats geëindigd. De tijd over de finishlijn was 78.29 seconden (3.36 str pnt).

Vincent Dings en Cream Couleur HDH (v. Cream On Top) eindigden met een hele goede, vlotte en aanvallend gereden, foutloze eerste omloop op plaats 20. Hun tijd van 78.45 seconden is omgerekend in strafpunten: 3.44.

Team op plaats vijf

De strafpunten van Mel, Skye en Vincent samen brengt het team van Vincent Voorn op de vijfde plaats met 9.09 strafpunten. Ierland gaat aan de leiding met 5.96. Dat is minder dan een springfout verschil. De landenwedstrijd voor de Young Riders krijgt donderdag een vervolg met de eerste van de twee omlopen.

Kerkhoff en Michiels

Babs Kerkhoffs die vorige week nog opgeroepen werd om in te vallen voor Mans Thijssen, reed een prima wedstijd met Evita van Spieringen (v. Eros Platiere). Met een goed grondtempo finishte de Limburgse in een eindtijd van 83.72 seconden. Dat was inclusief de vier strafseconden voor de afgeworpen balk. Iris Michiels eindigde precies achter Babs in 83.78 seconden op plaats 50. Iris en Bugano de l’Abbye (v. Ugano Sitte) liepen tegen een springfout aan bij een prima start van het EK.

Bron: KNHS