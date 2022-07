EK Springen Olivia: Young Riders zakken naar zesde plaats

De Young Riders zijn op het EK in Oliva een plaats gezakt in de tussenstand na de eerste manche van de landenwedstrijd. Het team van bondscoach Vincent Voorn staat nu op de zesde plaats. Het was een zware wedstrijd waarin slechts zes van de 86 starters zonder fouten over de finish kwamen. Mel Thijssen en Vincent Dings kregen een springfout en staan in het individuele klassement op de plaatsen 8 en 13.

Het was een pittig, hoog, breed en technisch parcours met hindernissen op een hoogte van 1.50m in de eerste manche van de landenwedstrijd voor de Young Riders. Slechts zes combinaties hielden de lei schoon. Twee combinaties maakten geen springfouten, maar kregen tijdstrafpunten.

Mel Thijssen en Vincent Dings

Onder de veertien deelnemers met een springfout zitten Mel Thijssen en Vincent Dings. Mel Thijssen en Cartolana 2 (v. Cartogran) kregen een ongelukkige fout op de open sloot. Cream Couleur Z (v. Cream on Top) van Vincent tikte met zijn voorbeen de voorste balk van het laatste element van de zware driesprong aan. Met de toevoeging van de 4 strafpunten komen Mel en Vincent op een kampioenschapscore van 6.29 en 7.44.

Iris Michels

Iris Michels startte als eerste voor Nederland. Ze reed een geconcentreerde rit waarbij Bugano de l’Abbye (v. Ugano Sitte) geweldig sprong en wat tijd boven de hindernissen verloor. Pas op de allerlaatste oxer kregen ze een ongelukkige fout met daarbij vier tijdfouten.

Skye Morssinkhof

Skye Morssinkhof reed een vlotte tijd, maar dat ging ten koste van twee springfouten van G-Vingino Blue (v. Zirocco Blue). Daarmee kwam het teamtotaal na de eerste manche op 25.09 strafpunten, 16 opgeteld bij de 9.09 vanuit de eerste wedstrijd van dinsdag op strafpunten en tijd. Skye en Iris staan individueel op de plaatsen 28 en 39.

Teamresultaat

Het team van Vincent Voorn moet daarmee een plaats toegeven in de tussenstand, maar medaillekansen zijn er nog met de scores dicht bij elkaar. De tweede manche is vrijdagmiddag. Tien landen komen terug in de tweede manche. Babs Kerkhoffs reed met haar Evita van Spieringen niet voor het team. Ze kwamen met 16 strafpunten over de finish. Groot Brittannië gaat aan de leiding, gevolgd door de Belgen en het Duitse team. Individueel gaat Thibeau Spits met Classic Touch DH aan de leiding.

Bron: KNHS