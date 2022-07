EK Springen Olivia: zilver voor juniorenteam

De junioren hebben op het EK springen in Oliva de zilveren medaille in de wacht gesleept in de landenwedstrijd. Het was in 2014 in Arezzo voor het laatst dat de junioren eremetaal bemachtigden op een EK. Het team van Edwin Hoogenraat voegde ook in de tweede manche van de landenwedstrijd geen strafpunten toe aan de 9.89 van de eerste twee wedstrijden. Dat deden de Belgen ook en die waren daardoor niet meer in te halen voor de Nederlanders. Ierland pakte het brons. Nick Nanning staat individueel op de tweede plaats in de tussenstand. “Heel erg mooi”, lacht Hoogenraat. “Ik ben ongelooflijk trots op mijn team.”

“We konden niet meer doen”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat na de huldiging. “We hebben foutloos gereden. Dat deden de Belgen ook en die wonnen het goud. Dit is heel erg mooi. Ze hebben geweldig gereden, alle vier de ruiters. Ik ben ongelooflijk trots op ze.” Het was in 2014 in Arezzo voor het laatst dat de junioren eremetaal bemachtigden op een EK. “Toen zat mijn dochter Kim in het team, dus we houden de eer hoog”, lacht Hoogenraat.

Drie naar finale

Met drie ruiters in de finale op zaterdag doet Nederland individueel ook nog goed mee. “We gaan proberen individueel ook nog eremetaal te behalen. Ze staan er heel goed voor met Nick op de tweede en Thijmen op de tiende plaats. Ook Milan reed zich er nog bij. Daar ben ik ook heel blij mee.”

Nick Nanning

Voor Nick Nanning lag de weg open naar een topprestatie. Hij mocht als laatste ruiter voor het team vijf strafpunten incasseren om toch zeker te zijn van de zilveren teammedaille. Het werden er nul. Toch beleefde Nick een hachelijk moment toen zijn merrie Bandia niet heel fijn bij hindernis uitkwam, deze foutloos sprong, maar Nick uit balans deed raken. Ze reden verder superieur naar het eind, foutloos. Daarmee was de het zilver voor Nederland zeker.

‘Hartstikke blij met zilver’

“Ik ben hartstikke blij met het zilver”, laat Nick weten. “Bandia heeft de hele week al super gesprongen. Ze is heel voorzichtig en had in de driesprong een lichte touch. Daardoor maakte ze er op de volgende hindernis een galoppas bij, waardoor ik wat uit balans raakte.” Edwin Hoogenraat zag dat ook gebeuren. “Nick kwam wat voor de beweging van zijn paard. Het liep super goed af. Nick bleef gelukkig boven zijn paard hangen. Ze hebben het hele jaar nog geen ruiterfout gemaakt. Dit was misschien de eerste, maar met zoveel vertrouwen ging het goed.”

Nanning staat individueel op de tweede plaats met 2.43 strafpunten. “Ik ga zeker mijn best weer doen zaterdag”, is hij vastberaden. En terug in het feestgedruis. “Iedereen is blij. De sfeer in de groep is super.”

Mart IJland

Mart IJland maakte het als eerste ruiter voor Nederland spannend nadat hij fantastisch begon aan zijn parcours. Op de insprong van de driesprong sprong Hero net te laag en op de daaropvolgende hindernis kwamen ze niet goed uit, waardoor er een paar blokken van de muur gingen. De 8 strafpunten zorgden ervoor dat IJland zijn top 5 positie na de tweede dag moest inleveren en op plaats 35 in de tussenstand eindigde. Het resultaat van IJland werd uiteindelijk het streepresultaat voor het team.

Thijmen Vos

Thijmen Vos bleef ook in de tweede manche met I’ve Got the Key gewoon doen wat van hem verlangd wordt: met opperste concentratie en precisie foutloos rijden. Dat lukte en daarmee hield Vos het team van Edwin Hoogenraat in de strijd voor de medailles.

Milan Morssinkhof

Milan Morssinkhof reed zijn Checkpoint Chacco wederom met gemak foutloos over het parcours van de Spaanse topparcoursbouwer Santiago Varela. Daarmee verzekerde de regerend Nederlands kampioen zich van een plaats in de finale en zette hij het team echt op medaillekoers.

Emma Bocken

Emma Bocken reed de tweede manche van de landenwedstrijd voor haar individuele klassering sterk foutloos met haar grote en vermogende Kadessa Z. Met een totaal van 13.04 strafpunten over de eerste drie parcoursen bezet ze in het klassement plaats 46.

België op herhaling

België herhaalde de overwinning van 2021 in Oliva. Met slechts 8.71 strafpunten en louter foutloze ronden in de twee manches van de landenwedstrijd waren ze niet in te halen door de Nederlanders. De Ieren, die na de eerste wedstrijd aan de leiding gingen, bleven achter Nederland. De laatste amazone van de Ieren maakte een springfout en dat gaf Nick Nanning als laatste ruiter van oranje wat lucht. De voorsprong was vijf strafpunten.

Individuele klassement

In het individuele klassement is Nanning gestaag opgeklommen naar de tweede plaats met 2.43 strafpunten. De Belgische Evelyne Putters gaat aan de leiding met 0.84 strafpunten. Thijmen Vos neemt zijn 4.92 strafpunten mee naar de finale op zaterdagochtend. Hij staat nu op plaats 10 in de tussenstand met uitzicht op een medaille. De beste 30 na de landenwedstrijd rijden de finale, daaronder ook Milan Morssinkhof nu op plaats 26 met 9.13 str pnt.

Uitslag Landenwedstrijd EK Junioren, Oliva (Spanje)

1. België, 8.81 str pnt

2. Nederland, 9.89 str pnt

Mart IJland (Hengelo Ov), Hero (v.Cantos), 2.54 – 0 – (8)

Thijmen Vos (Wierden), Ive Got The Key (v.Womanizer), 4.92 – 0 – 0

Milan Morssinkhof (Hierden), Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue), (9.13) – 0 – 0

Nick Nanning (Dalfsen), Bandia (v.Clinsmann), 2.43 – 0 – 0

3. Ierland, 15.67 str pnt

5. Frankrijk, 14.59 str pnt

Klik hier voor de uitslag van de landenwedstrijd

Individueel klassement, na de landenwedstrijd

1. Evelyn Putters (Bel), Nabeau van het Migroveld Z – 0.84 str pnt

2. Nick Nanning, Bandia – 2.43 str pnt

3. Gyula Szuhai (Hong), Perthy Jackson – 2.75 str pnt

10. Thijmen Vos, I’ve Got the Key, 4.92 str pnt

26. Milan Morssinkhof, Checkpoint Chacco, 9.13 str pnt

35. Mart IJland, Hero – 10.54 str pnt

46. Emma Bocken, Kadessa Z – 13.04 str pnt

Klik hier voor de tussenstand

Bron: KNHS