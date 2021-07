EK Vilamoura: België gaat voor de hattrick

In België heeft de jeugd de toekomst wat het springen aangaat, op het Europees Kampioenschap springen voor de jeugd in Vilamoura gaan onze Zuiderburen voor de hattrick. Donderdag was er goud bij de junioren, vandaag goud bij de young riders en morgen kan het ook nog goud worden bij de children. België staat nu op een gedeelde zilveren positie (met Italië), Frankrijk gaat aan kop.