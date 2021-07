EK Vilamoura: Britse aan kop in openingsrubriek YR, Mel Thijssen beste Nederlandse

De openingsrubriek op het EK voor young riders in Vilamoura is gewonnen door de Britse Jodie Hall McAteer. Met Kimosa van het Kritrahof (v. Chatman) zette ze de snelste tijd neer van 63,98 seconden. Mel Thijssen was in de openingsrubriek, die meetelt voor het klassement, de beste Nederlandse op (een gedeelde) plaats 14. Nederland staat na de openingsrubriek op de zesde plaats.