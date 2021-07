EK Vilamoura: Nederlandse young riders voorlopig zevende in landenwedstrijd

De Nederlandse young riders zijn op het EK springen in Vilamoura (Portugal) titelverdediger in de landenwedstrijd. Maar prolongatie van de titel twee jaar geleden in Zuidwolde is nog ver weg. Na twee onderdelen en de eerste ronde van de Landenwedstrijd staat het team van bondscoach Luc Steeghs op de voorlopige zevende plaats. De junioren stelden teleur met een finaal twaalfde plaats in de Landenwedstrijd, die vandaag gewonnen werd door de Belgische junioren.

Rowen van de Mheen moest voorafgaand aan de landewedstrijd van de Young Riders afzeggen vanwege een blessure.

Het team bestaat uit Mel Thijssen, die op de eerste dag goed begon op de 14e plaats in de wedstrijd op tijd. In de eerste manche zette haar Cartolana 2 een voet in water. Tom Schellekens reed een sterke ronde met Fiarabo en kreeg op de laatste oxer van het parcours een springfout.

Mans Thijssen reed met zijn negenjarige Hello een fantastische eerste manche met een kleine touché op de een-na-laatste hindernis, de uitsprong van de driesprong. De balk viel en dat bracht de score op het bord op 4. Voor regerend Nederlands kampioen Skye Morssinkhof, die met G-Vingino Blue als laatste reed voor het team, was er het streepresultaat voor het team met 8 strafpunten.

Morgen finale landenwedstrijd

Morgenochtend is de tweede manche van de landenwedstrijd van de Young Riders. België, ook de winnaars van de landenwedstrijd bij de junioren, staat op 1 in de tussenstand. De Children rijden morgenmiddag de eerste en zaterdagochtend de tweede manche van hun Nations Cup.

Junioren teleurstellend twaalfde in landenwedstrijd, Van Marle en Vos naar individuele finale

De junioren zijn op het EK springen in Vilamoura in de landenwedstrijd op de twaalfde plaats geëindigd. Een teleurstellend resultaat voor het kwartet van bondscoach Luc Steeghs. Amber van Marle en Gregorius vd Vrendt presteerden het best voor Oranje. In de eerste omloop op woensdag kregen ze een spring- en een tijdfout in het lastige en hoge parcours. In de tweede ronden wisten ze heel mooi foutloos te blijven. Daarmee staan ze in de tussenstand individueel op de 18e plaats met 9.64 strafpunten. Ook Thijmen Vos, die geen deel uitmaakte van het team, plaatste zich met Ive Got the Key voor de finale (40e, 16.61 str pnt).

Meike Zwartjens en Twister de la Pomme begonnen het EK goed in de openingswedstrijd met 1.74 strafpunten. Daar kwamen er in de landenwedstrijd nog 21 bij. In de tussenstand staan ze nu op plaats 55.

Zaterdagmiddag wordt in Vilamoura de individuele finale van de Junioren verreden. Het EK is te volgen via ClipmyHorse.tv

Bron: KNHS