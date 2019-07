Emma Bocken wint zilver: ‘Ik heb een topweek gehad!’

Drie combinaties streden in een barrage om de medailles van het EK Springen voor Children in De Wolden. Zilver was er uiteindelijk voor regerend Nederlands kampioene Emma Bocken en Dagma. De Duitse Tiara Bleicher won goud met Daniels Jack S (v. Diarado) en de Bulgaarse Aya Miteva veroverde het brons op S.I.E.C. Caro Ass (v. Caretino).

Emma Bocken leek met haar snelle en fanatieke merrie Dagma (v. Tangelo vd Zuuthoeve) favoriet voor het goud. Ze lag op koers voor het hoogste eremetaal, maar kwam op de finish 0.97 seconden tekort en pakte de tweede plaats. “Mooi”, is de reactie blij en nuchter, nadat Emma heel veel felicitaties heeft ontvangen. “Ik heb ik de barrage wel het maximale gegeven.”

‘Niet teleurgesteld’

“Ik ben niet teleurgesteld, maar hartstikke blij met zilver. Met eerder goud met het team heb ik echt een topweek gehad. Dagma heeft geen enkele fout gemaakt.”, vertelt Emma. “Dit heb ik te danken aan mijn ouders Paul Bocken en Jenny Johansson, aan Stal Hendrix, de eigenaar van Dagma, aan mijn trainster Inge Coenen en aan de organisatie van het EK die voor mij een speciale losrijpiste hebben gemaakt. Dagma is bang van andere paarden. Thuis gaat dat wel goed, maar op een wedstrijd moeten andere paarden op afstand blijven, anders raakt ze in paniek.”

Veel stijl

De veertienjarige Limburgse rijdt met een prachtige stijl en heel veel gevoel. Daarbij lijkt ze stalen zenuwen te hebben. “Voordat ik moet rijden ben ik best zenuwachtig, maar als ik aan het losrijden ben en in het parcours zet ik dat allemaal weg. Ik heb de barrage volgens mijn eigen plan gereden. De blijdschap overheerst. Ik ben heel blij met dit zilver. Dit is een mooie afsluiting van mijn Children-periode.”

Glunderende bondscoach

Bondscoach Edwin Hoogenraat glundert. “Ik denk dat we heel trots kunnen zijn op zilver. Het was heel close. Emma reed de wending na hindernis 9 misschien iets te groot, maar dit is in het heetst van de strijd. Dit is gewoon heel goed. Goud en zilver hier op het EK. Dat hadden we van tevoren niet durven dromen. Daar zijn we heel blij mee.”

‘Goed gevoel’

Jorinde Dolfijn eindigt het EK op een mooie gedeelde vijfde plaats met een totaal van vier strafpunten, nadat ze met de merrie Providence in de eerste omloop van de finale een springfout kreeg op de tweede hindernis van de driesprong. “Ik heb het EK met een foutloze ronde heel mooi afgesloten. In de eerste manche was Providence (v. Air Jordan)iets te sterk. Ze heeft heel goed gesprongen dit weekend, dus ik ben heel tevreden en ga met een heel goed gevoel terug naar Buitenpost.”

“Het ging niet zo als ik gepland had”, vertelt Finn Boerekamp, die beide finale-omlopen vier strafpunten op het scorebord noteerde. “Geen medaille vandaag. Als ik terugkijk mag ik echt niet klagen. Een gouden medaille en individueel top 20, dat lukt niet iedereen. Ik ben heel tevreden over dit EK.” In het eindklassement eindigde Boerekamp op plaats 11.

Uitslag

Bron: KNHS / De Wolden / Horses.nl