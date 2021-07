Evelyne Putters naar winst in openingsrubriek Europees kampioenschap

Vanmorgen werd de openingsrubriek op het Europees kampioenschap voor Junioren gewonnen door Evelyne Putters. De Belgische amazone rekende in het parcours op de 13-jarige Uith de Rotes (v. Calvaro Z), het duo bleef van het hout af en finishte in een tijd van 61.92 seconden.

De tweede plaats was er voor Josephine Christian Jacobsen, zij zadelde Dakar (v. Utrillo van de Heffinck). Jacobsen en de 18-jarige ruin bleven foutloos en noteerde een tijd van 62.12 seconden. Alice Laine eindigde met Emerald Sitte (v. Nabab de Reve) op de derde plaatst. Dit duo reed een foutloze ronde en zette de klok stil in 62.39 seconden.

Nederland

Meike Zwartjens eindigde als beste Nederlander op de 24e plaats. Zwartjens reed een foutloze ronde met Twister de La Pomme (v. Darco) in een tijd van 65.39 seconden. Wesley de Boer en Sisi (v. Baltic VDL) zagen een balk vallen tijdens het parcours en finishte in 68.15 seconden. Daarmee eindigde de combinatie op een 36e plaats. Senna Everse en Kerswin Van ‘T Roosakker (v. Echo Van T Spieveld) moesten ook genoegen nemen met 4 strafpunten in een tijd van 70.03 seconden. Met dit resultaat werd het duo 42e. Amber van Marle stuurde Gregorius V/D Vrendt (v. Emilion) foutloos rondt in een tijd van 70.84, dit resulteerde in een 49e plaats. Tot slot was er nog een 53e plaats voor Thijmen Vos. Vos reed de ring binnen met Ive Got The Key (v. Womanizer) en moest helaas 4 strafpunten noteren in een tijd van 71.14 seconden.

Teamwedstrijd

Vandaag kwamen alle ruiters aan start in de openingsrubriek. De punten die hier zijn uitgedeeld tellen mee voor het individuele kampioenschap. Woensdag is de eerste ronde van de teamwedstrijd en donderdag de tweede ronde. De finale voor de Junioren vindt zaterdag plaats.

Bekijk hier de uitslag

