FEI annuleert Europese Jeugdkampioenschappen 2020

Er zullen dit jaar geen Europese kampioenschappen zijn voor de jeugd vanwege de coronavirus pandemie. Het kampioenschap voor kinderen, junioren en young riders had in juli in Vilamoura, Portugal moeten plaatsvinden, maar nu heeft de FEI het Europees kampioenschap officieel afgelast. Hetzelfde geldt voor het European Pony Show Jumping Championship, dat eigenlijk gepland stond voor Stzregom in Polen.

In drie leeftijdsgroepen, namelijk U14, U18 en U21, zouden de springpaarden in juli hebben deelgenomen aan het EK in Portugal. De FEI rechtvaardigt de annulering van het kampioenschap vanwege het gebrek aan voorbereidingsmogelijkheden voor paarden en ruiters. Er werd ook gesproken over het uitstellen van de datum, maar de FEI heeft besloten om buiten de vakanties geen junior kampioenschap te houden. Vilamoura zal daarom de locatie zijn voor de Europese Jeugdkampioenschappen in 2021. Oliva in Spanje zou hier eigenlijk worden gepland, maar de organisatoren zijn overeengekomen dat Oliva pas in 2022 de EM-locatie zal zijn. Beide Europese kampioenschappen zijn nog steeds gepland voor de zomermaanden.

Bron: Spring-reiter.de