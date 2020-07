FEI cancelt jeugd EK’s springen, KNHS laat het er niet bij zitten

Eerder deze week maakte de FEI bekend dat de Europese kampioenschappen springen voor pony's, children, junioren en young riders dit jaar definitief zijn geschrapt. De voorbereidingstijd voor ruiters en paarden zou te kort zijn en verplaatsing naar een later tijdstip buiten de schoolvakanties is volgens de FEI geen optie. De KNHS kan zich niet vinden in dit besluit en legt zich hier niet zomaar bij neer.

“Officieel zijn de jeugd EK’s van de baan en schuiven ze door naar 2021. Maar we leggen ons er niet bij neer. Er gaat vanuit de KNHS een mail naar de FEI”, legt persvoorlichter Jantien van Zon uit.

Jan Tops

Er zijn verschillende partijen bereid de organisatie van het EK over te nemen. Daaronder Jan Tops die het kampioenschap op zijn Tops International Arena in Valkenwaard wil laten verrijden. “Er zijn genoeg partijen die het EK willen organiseren en de KNHS staat zéker achter Valkenswaard.”

Verspreid kan ook

Bij een gezamenlijk EK voor alle leeftijdscategorieën zouden er met ruiters, trainers en ouders teveel mensen tegelijk bijeen zijn. “Maar verspreid kan ook, daar kunnen we een oplossing voor zoeken”, vervolgt Van Zon. Zo werd onlangs ook besloten de (eerder gedeeltelijk gecancelde) EK’s voor de dressuurjeugd op te splitsen en over drie weken te laten verrijden.

Opties beter bekijken

Inmiddels hebben de Europese bondscoaches onderling contact gehad, bevestigd Luc Steeghs, bondscoach van de Nederlandse junioren en young riders. “De FEI wil het EK in de schoolvakantie maar we hebben gisteren geïnventariseerd en de meeste internationale bondscoaches vinden het geen probleem als het EK later verreden word. Verder kan er ook gewoon op een verantwoorde manier geselecteerd worden. Misschien had de FEI de opties beter kunnen bekijken. Het zou heel jammer zijn als het EK wegvalt, vooral voor de kinderen die in hun laatste jeugdjaar zitten”, zegt Steeghs. “Het is afwachten hoe de FEI gaat reageren. We hopen op het beste en blijven strijden.”

Ook België stuurt brief

Ook de Belgische bond wil het EK door laten gaan en heeft een brief gestuurd naar de FEI met het verzoek om de beslissing te herzien. “Het standpunt van KBRSF is dat noch de dressuurjongeren, noch de springjongeren risico lopen door deel te nemen aan een Europees kampioenschap en dat beiden dezelfde beslissing verdienen. De springjeugd is de afgelopen maanden zeer actief in training gebleven en begint nu weer aan de competitie, zodat ze eind augustus klaar zijn om deel te nemen aan een groot kampioenschap”, aldus de KBRSF.

Actie op Instagram

Inmiddels is ook op Instagram een actie ontstaan: WewanttojumpEC2020.

Bron: Horses.nl