Goud voor Belgische springjunioren

De Belgische Junioren zijn vandaag in Vilamoura Europees kampioen springen geworden. Het Nederlandse team behoorde niet tot de tien beste landen en mocht dus niet deelnemen aan de tweede omloop van de landenwedstrijd. Zwitserland won zilver, het brons was voor Groot-Brittannië.

Na het ijzersterke optreden in de eerste manche kon het team van Rik Deraedt zich wel wat permitteren. Aurelia Guisson was met No Limit vh Legitahof Z (v. Nabab de Reve) de enige in de Belgische equipe die foutloos bleef.

Tristan Guisson

Aurelia’s broer Tristan Guisson maakte met Naturelle vh Legitahof Z (v. Nabab de Reve) één springfout. Anthony Philippaerts en J’Adore van het Schaeck (v. Vagabond de la Pomme) noteerden 5 strafpunten. Bart Vandecasteele vormde met Mac Jack Courtier (v. Indoctro) het streepresultaat.

Nederland 12-de

Het Juniorenteam van bondscoach Luc Steeghs eindigde als 12-de.

Bron: Horses.nl