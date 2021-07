Italianen bovenaan bij openingsrubriek Children

Op het EK springen voor de jeugd is de eerste rubriek voor de Children een mooie slag voor de Italianen geworden. Ook de Belgische combinaties deden het goed. De rubriek op tijd over 1m25 werd gewonnen door Giovanni Vincoli met Qitana Vdv (v. Quasimodo Z). Zijn landgenoot Nicolo'Paolo Monari was tweede met de NRPS-merrie Touche d Arrogance (v. Rash R).