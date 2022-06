Jeugdteams Europees Kampioenschap Springen bekend 

Voor het Europees Kampioenschap springen voor Children, Junioren en Young Riders van 11 tot en met 17 juli in het Spaanse Oliva hebben bondscoaches Edwin Hoogenraat en Vincent Voorn hun teams bekendgemaakt. In de teams zijn de families Morssinkhof, Thijssen en Vos goed vertegenwoordigd.

Vincent Voorn debuteert op het EK als bondscoach van de Young Riders. Voor de titelstrijd in Zuid Spanje heeft Voorn de top vijf van het NK Young Riders in Deurne geselecteerd. Van die vijf namen Vincent Dings, Mans en Mel Thijssen ook met succes deel aan het NK Senioren en ze werden de afgelopen weken door de bondscoach opgesteld in de driesterren landenwedstrijden van Mannheim en Praag. In de in Praag gewonnen landenwedstrijd had Vincent Dings een groot aandeel en hij werd ook nog eens zesde in de Grote Prijs van Praag met Cream Couleur Z. Vincent heeft zijn paard Daylight HDH achter de hand als reserve-paard. Skye Morssinkhof won in Praag een rankingproef met G-Vingino Blue, waarmee ze een paar weken geleden ook de Young Riders Grote Prijs van De Wolden won. Broer en zus Mans en Mel Thijssen zijn lid van het KNHS Talententeam en boekten vele internationale successen. De selectie wordt compleet gemaakt met Iris Michels, de nummer drie van het NK. Michels reed dit jaar de Nations Cups in De Wolden, Bratislava en Opglabbeek.

Junioren

Edwin Hoogenraat heeft dit jaar voor het eerst de junioren onder zijn hoede. De ervaren jeugdcoach liet voor het EK zijn keuze vallen op Nederlands kampioen Milan Morssinkhof, de broer van Skye, en zijn kampioenspaard Checkpoint Chacco. Nick Nanning was met Bandia de nummer 3 van het NK en presteerde recent sterk in de gewonnen landenwedstrijd in De Wolden. Mart IJland is met Hero bezig aan een sterk seizoen. Hij zat ook in het winnende team in De Wolden. Emma Bocken won drie jaar geleden teamgoud en individueel zilver op het EK Children in De Wolden. In Oliva start ze haar eerste EK Junioren. Thijmen Vos rijdt zijn tweede EK bij de junioren. Twee jaar geleden zat hij ook in het gouden EK Children-team.

Children

Bij de Children selecteerde Hoogenraat Faye Louise Vos met haar paard Monica LH. Tijdens het NK Children in Deurne veroverde de Faye Louise het zilver. Kampioene Emma Heijligers mag zich op het EK gaan bewijzen met haar routinier Sambucca. Yoni van Santvoort was er vorig jaar ook al bij op het EK. Ze heeft in Esprit en Ilandra twee paarden voor het kampioenschap. Renske van Middendorp imponeerde met de derde plaats op het NK en reed onlangs sterk in Hagen waar ze de grote prijs won. Jesse Berkers werd vierde op het NK, reed sterk in landenwedstrijden en won afgelopen winter meerdere wedstrijden van de KNHS Topsport competitie sponsored by Sjef Janssen Beheer BV & Morssinkhof-Rymoplast.

Overzicht

Young riders, bondscoach Vincent Voorn

Vincent Dings (Heeze), Cream Couleur Z (v.Cream on Top),

Mans Thijssen (Sevenum), Charlie (v.Casall)

Mel Thijssen (Sevenum),Cartolana 2 (v.Cartogran)

Skye Morssinkhof (Hierden), G-Vingino-Blue (v.Zirocco Blue VDL),

Iris Michels (Liessel), Bugano de l’Abbaye (v.Ugano Sitte)



Junioren, bondscoach Edwin Hoogenraat

Emma Bocken (Weert), Incaro LS (v.Carusso LS la Silla)

Milan Morssinkhof (Hierden), Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue)

Nick Nanning (Dalfsen), Bandia (v.Clinsmann)

Mart IJland (Hengelo OV), Hero (v.Cantos)

Thijmen Vos (Wierden), Ive Got the Key (v.Womanizer)

Children, bondscoach Edwin Hoogenraat

Yoni van Santvoort (Nuenen), Esprit (v.Sir Scandic)

Jesse Berkers (Lattrop), Happhira H (v.Corland)

Faye Louise Vos (Wierden), Monica LH (v.Verdi TN)

Renske Middendorp (Garderen) Dos Lunas Galaxie (v.onbekend)

Emma Heijligers (Asten), Sambucca (v.Sandro Boy)

