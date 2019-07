Juniorentitel naar Ierse Kate Derwin

Bij het EK voor junioren was er voor de Nederlanders geen podiumplaats weggelegd in Groningen. Europees kampioen werd de Ierse Kate Derwin met haar Ierse hengst Ahg Whiterock Cruise Down (v. Cruisy's Micky Finn). Zij reed foutloos in vier van de vijf parcoursen.

Het zilver was voor Maya de la Joya Fernandez – Longoria met Un Lord Du Rozel (v. My Lord Carthago). Ook de Spaanse was vier van de vijf keer foutloos. Derde werd de Belgische jeugdruiter Thibeau Spits met Bellissimo Z (v. Bamako de Muze). Spits rijdt met dit paard internationaal op driesterrenniveau en won drie weken geleden nog een 1m50 rubriek in Bonheiden.

‘Het plan was goud’

Kate Derwin was met een plan naar Nederland gekomen, nadat ze vorig jaar vierde werd op het EK. Met haar vader, die haar paard eerder ook uitbracht, en haar trainer Dennis Flanelly gingen ze voor het podium. “Er stond veel druk op vandaag, want ik mocht geen fout maken” vertelt de amazone. “Maar als iedereen om me heen maar rustig blijft, dan kan ik doen wat ik moet doen. Mijn paard is gewoon de beste.”

Uitslag individueel kampioenschap junioren

Bron: Horses.nl / The Irish Field