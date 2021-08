Nederlands ponyteam voorlopig gedeeld eerste op EK springen

Het Nederlandse ponyteam kwam vanmorgen voor het eerst aan de start op het EK springen in Strzegom. Nederland staat na deze eerste dag op een voorlopige gedeelde eerste plaats in de landenwedstrijd, samen met Frankrijk.

Milan Morssinkhof was de best scorende Nederlander. Hij stuurde Carrick 13 (v. Calato) foutloos rond in 72,22 seconden en eindigde daarmee op de dertiende plaats. Ava Eden Van Grunsven werd zestiende met Special Lady. Op de zeventiende plek eindigde Siebe Leemans met Voodstock De l’Astree (v. Quinola Du Park). Logan Fiechter werd met 4 strafpunten 26e, Renske van Middendorp eindigde met 12 strafpunten op plaats 38.

Frankrijk en Nederland voorlopig bovenaan

Frankrijk en Nederland staan voorlopig op de eerste plaats in de landenwedstrijd. Beide landen hoefden geen strafpunten te noteren in het de resultaten voor het team. Noorwegen staat op dit moment op een derde plaats, met 4 strafpunten. De finale voor de landenwedstrijd wordt morgen verreden.

Bron: Horses.nl