Teams voor EK Springjeugd in Vilamoura bekend

Voor de Europees Kampioenschappen springen voor Children, Junioren en Young Riders in Villamoura hebben bondscoaches Edwin Hoogenraat en Luc Steeghs hun teams bekend gemaakt. De internationale titelstrijd vindt plaats in Portugese Algarve van 18 tot en met 25 juli 2021. Nederland verdedigt de titels in de Landenwedstrijd bij de Children en de Young Riders.

In 2019 vond het laatste Europees Kampioenschap springen voor de jeugd plaats. Toen op Nederlandse bodem in Zuidwolde. Het Young Riders-team onder leiding van Luc Steeghs won twee jaar geleden goud en er was historisch teamgoud voor de Children onder leiding van Edwin Hoogenraat. Ook individueel was er succes met de zilver voor Emma Bocken bij de Children en brons voor Lars Kersten bij de Young Riders.

Routiniers

In de teams die vandaag door de bondscoaches bekend gemaakt zijn is Rowen van de Mheen de routinier. Hij nam deel aan meerdere EK’s en zat twee jaar geleden in het gouden team. Mel Thijssen was in Zuidwolde lid van het Junioren-team. Wesley de Boer en Thijmen Vos maken in Portugal deel uit van het Junioren-team. Twee jaar geleden waren ze lid van het gouden Children-team.

De teams voor het EK in Vilamoura zijn als volgt samengesteld:

Young Riders (bondscoach Luc Steeghs)

Rowen vd Mheen (Hoevelaken), Q-Verdi (v.Verdi)

Skye Morssinkhof (Hierden), G-Vingino-Blue (v.Zirocco Blue VDL)

Tom Schellekens (Esbeek), Fiarabo (v.Diarado)

Mans Thijssen (Sevenum), Hello (v.Amber Gambler)

Mel Thijssen (Sevenum), Cartolana 2 (v.Carogran))

Junioren (bondscoach Luc Steeghs)

Wesley de Boer (Nieuwleusen), Sisi (v.Baltic VDL)

Amber van Marle (Ambt Delden), Gregorius v/d Vrendt (v.Emilion)

Senna Everse (Waddinxveen), Kerswin van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld)

Thijmen Vos (Wierden), Ive Got the Key (v.Womanizer)

Meike Zwartjens (Raalte), Twister de la Pomme (v.Darco)

Chilldren (bondscoach Edwin Hoogenraat)

Daan Adams (Veldhoven), Cherokee (v.No Limit)

Jersey Kuijpers (Helmond), JK Horsetrucks Quanta Questa (v.Quidam de Revel)

Yfke Priem (Menaan), Esprit de Pomme (v.Berlin)

Yoni van Santvoort (Nuenen), Esprit (v.Sir Scandic)

Britt Schaper (Ommen), In The Air (v.Air Jordan)

Bron: KNHS