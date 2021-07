Weer goud voor België, Nederlandse young riders 8ste in Vilamoura: ‘niet goed genoeg’

De Young Riders zijn op er op het EK springen in Vilamoura niet in geslaagd hun titel van het EK in Zuidwolde in 2019 in de landenwedstrijd te prolongeren. Het viertal van bondscoach Luc Steeghs viel op de laatste dag zelfs een plaats terug in het klassement en eindigde als nummer acht. “Niet goed genoeg”, is de conclusie van Steeghs.

Steeghs reisde met een goed gevoel af naar Portugal. “De paarden waren goed in vorm voordat we afreisden. Ook de voorbereiding is goed verlopen.”

‘Steeds net die ene pechfout teveel’

Toch bleven de resultaten bij de Junioren (twaalfde) en de Young Riders (achtste) in de landenwedstrijd uit. “Telkens net die ene pechfout teveel. Bij de Young Riders hadden we de pech dat Q Verdi het paard van Rowen van de Mheen zich blesseerde en uitviel voor de landenwedstrijd. Skye Morssinkhof was een waardige invaller, maar het wilde gewoon niet lukken. De parcoursen waren technisch moeilijk en goed aan de maat. Dat mag ook op een EK”, vertelt Steeghs.

Meer verwacht

De junioren eindigden teleurstellend op de twaalfde plaats in de landenwedstrijd. Van de Young Riders had Steeghs meer verwacht. “Ik had echt op meer gehoopt bij de Young Riders. Dit is een groep met ervaren ruiters die de afgelopen maanden ook echt goed gepresteerd hebben. Maar als het niet loopt dat zit het ook gewoon tegen. De junioren is nog echt een jonge ploeg die ervaring mist. Twee zijn er vijftien jaar oud, twee zestien en een zeventien. Dat is gewoon jong. Maar ze hebben wel goed gereden, al ontbrak het aan geluk.”

Goud voor België, zilver voor Ierland, brons voor Groot-Britannië

De Belgen wonnen – net zoals bij de junioren – goud in Vilamoura. Het team van Rik Deraedt kwam op een totaal van 21.35 strafpunten. Emilie Conter en Balento CS (v. Balou du Rouet) zetten met een totaal van 7.14 strafpunten het beste resultaat neer over drie omlopen voor België.

Zilver ging naar Ierland (23.56 strafpunten) en brons naar Groot-Britannië (28.72 strafpunten). In de top-5 ook Spanje en Duitsland.

Amber van Marle, Mans Thijssen en Sky Morssinkhof naar finale

Voor de individuele finale op zaterdagmiddag heeft Amber van Marle zich geplaatst bij de junioren. Mans Thijssen is op plaats 15 in de tussenstand de beste Young Rider van Oranje. Hij mag samen met Skye Morssinkhof, die op plaats 30 staat, op zondag de finale rijden van de Young Riders.

Individueel staan de Duitser Matthis Westendarp (5.45 strafpunten), de Brit Jack Whitaker (6,67 strafpunten), en de Rus Egor Shchibrik (6,83 strafpunten) op medailleposities.

