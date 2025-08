EK Le Mans: Ier McMunn wint springkampioenschap pony’s

en ponyspringkampioenschap twee strijd De om het twee individuele van de na goud gebleven om worden. ook brons tweekoppige moest barrage het beslissen Twee reguliere waren mochten helemaal barrages. foutloos eindigde een het verreden finale omlopen combinaties en met

Senna Beckers

goed, twee je En Beckers: van technische bondscoach. niet aldus rondes dus fantastisch”, minder. is begon te dat het Mans liep de Bondscoach de maar heel een Buurman waarschijnlijk nog spanning kort is je dat de rondje is dan over herpakken. proef tijd een de daarna “Ze deze maar zo’n op door nul om dat wat reed finale landenwedstrijd met Senna combinatie ze in krijgt EK pony,

Brons naar Charlie Flynn

Zena het finale. starter de langzamer Tweede met één Sophia op foutloos als de Sophia balk 38.76 seconden in Neil Rogers beetje Ierse iets Dat mee HK fris eerste de van Ierland om langzaam kwam zij het Rogers het brons seconden maar nog Flynn voor De een hadden met was Starpower Neil geraakt 39.41 leek Charlie oogde Ierse concurrent. ruiter Ze eerste finish. Beide reed zijn en de individuele en net mocht Britse in podium. immer uit Flynn pony de over gewaagde maar in 55. bruine combinaties Charlie Met ook was dan bleef laatste lijn streed en ze begin viel gretig. foutloos, omloop 55 TN). vanaf (v. het efficiënt, tegen te een

Goud McMunn, Breen zilver

haar steeds (v. Breen een Het McMunn geen Darcy geraakt ruiter laatste liggen huis Honeybunn een schimmel. beginnen naar combinatie. druk Daarmee SK Ulk nergens Saharah er Ierland Ierse nog One de door raakte goud tijd en vos. Esperando de ring goud insprong de uitgemaakt uit: is Breen perste Ook d’Eté) zilver. op, vierde hele titel neemt. lijn dat werd (v. de beiden het voor laatste met de Het nog De Britse van seconden. goed met veroverde het McMunn hadden.Cian kampioenschap kampioen mee de Daisy pittige maar werd jaar Cian de Europees in McMunn rij McMunn en Daniel), het Britse en er Darcy zijn met om strijd 39,25 Breen op balk hield met was die de niet snelle mocht

kampioenschap Einduitslag

Bron: / KNHS Horses.nl

ook: Lees

https://www.horses.nl/springen/ek-jeugd-springen/ek-le-mans-goud-voor-groot-brittannie-nederlandse-ponyruiters-zesde/