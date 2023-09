EK Milaan: Finale landenwedstrijd live te volgen bij de NOS

De ontknoping van de landenwedstrijd op het Europees Kampioenschap in Milaan is vanmiddag (gratis) live te volgen via de livestream van de NOS. TeamNL vocht zich gisteren terug van een twaalfde naar de zevende plaats en Jur Vrieling, Willem Greve, Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders springen dus mee in de finale van de landenwedstrijd.

Verder in de finale: Duitsland, Zweden, Zwitserland, Ierland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. De finale van de landenwedstrijd begint vanmiddag om 13.30 en de NOS meldt dat de livestream vanaf 13.25 te bekijken is via NOS.nl/sport of de NOS-app.

Bron: Horses.nl