Jens Fredricson: ‘Nog niet te vroeg juichen’

In de eerste kwalificatiewedstrijd op het Europees kampioenschap in Milaan zette Zweden een belangrijke stap richting een teammedaille. Jens Fredricson gaat individueel aan de leiding, maar ook zijn teamgenoten Henrik von Eckermann en Rolf-Göran Bengtsson staan in de top tien. Maar ook voor Zwitserland, dat twee ruiters in de top tien heeft, ziet het er positief uit. Toch willen de ruiters van de twee teams nog niet teveel op de zaken vooruit lopen. Fredricson, Von Eckermann, Steve Guerdat en Martin Fuchs vertellen over de eerste wedstrijd.

Jens Fredricson gaat individueel aan de leiding. “We hebben inmiddels een hoop ervaring op kampioenschappen en hebben de afgelopen jaren veel geleerd”, vertelt de Zweedse ruiter. Hij laat zich echter nog niet meeslepen door de vroege voorsprong in zowel het team- als individuele klassement. “Ik denk niet dat de leidende positie verrassend is voor ons team, we hadden van te voren een goed gevoel, maar we weten ook dat dit pas het begin is. Deze kampioenschappen zijn een beetje als een slalom en vandaag was pas de eerste afdaling.”

Von Eckermann: ‘Enigszins verrast’

Fredricsons teamgenoot Henrik von Eckermann volgt op de zesde plaats. Von Eckermann was enigszins verrast door de fout met de relatief onervaren Iliana, maar was desondanks tevreden met het resultaat van vandaag. “Ik had een goed gevoel met de merrie, ze was heel rustig en ik weet niet zo goed waarom ik een balk had. Maar al het andere verliep volgens plan en ik was nog steeds snel genoeg om het team aan een goede klassering te helpen. We hadden drie goede scores en we gaan aan de leiding, dat is wat we wilden voor vandaag. Nu nog zes foutloze rondes en het is klaar”, vertelt de ruiter lachend.

Steve Guerdat: ‘Ik moet mijn vorm verbeteren’

Het Zwitserse team neemt voorlopig de tweede plaats in, volgens Steve Guerdat, de nummer vier van vandaag, een goede prestatie. “De Zweden waren nog beter, maar het ziet er goed uit. We verkeren in goede vorm, maar het is nog een lange weg en we moeten de rust bewaren, de vorm behouden en goed rijden”, vertelt de ruiter. Hoewel hij met Dynamix de vierde snelste tijd van de dag neerzette, was hij niet helemaal tevreden over zijn eigen prestatie. “Ik was niet goed aan het rijden, maar zij was geweldig en heeft me geholpen. Ik hoop dus dat zij haar vorm kan behouden en ik die van mij kan verbeteren, dan komt het goed.”

Martin Fuchs: ‘Leone Jei was fantastisch’

Ook zijn teamgenoot Martin Fuchs, die tweede werd, was blij met hoe het vandaag uitpakte. “Leone Jei was fantastisch. Ik had een goed plan toen ik de piste binnenreed, een paar sprongen weglaten zonder teveel risico te nemen. Hij heeft zo’n grote sprong en heeft inmiddels genoeg ervaring op dit niveau, zodat ik het parcours kan rijden zoals gepland. Ik heb een spring richting de waterhindernis en de hindernis daarna weggelaten, maar dat kan alleen met een paard met een grote galop zoals Leone.”

Bron: Persbericht/Horses.nl